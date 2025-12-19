Паника сред инвеститорите! Голям разрив с биткойна

След рекордните ценови върхове на Биткойн, много големи инвеститори започнаха масово да продават криптовалутата, създавайки допълнителен пазарен натиск, съобщава Bloomberg, цитирана от money.bg.

Повече от два месеца след като Биткойн достигна над 126 000 щатски долара, цената му е спаднала с близо 30% и все още се бори да намери стабилна подкрепа.

Една от причините за спада е, че дългогодишни притежатели продължават да продават своите монети. Новите данни за блокчейн активността показват, че монетите, държани с години, се продават с едни от най-бързите темпове в историята, точно когато пазарът трудно може да ги абсорбира, съобщи БЛИЦ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com