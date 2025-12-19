Изненада от Wall Street. Акциите скочиха рязко

На Нюйоркската фондова борса днешната търговска сесия започна с повишения, подкрепени от поскъпването на акциите на технологичните компании след разпродажбата в началото на седмицата, предаде Ройтерс.

В началото на търговията широкият индекс S&P 500 нарасна с 44,94 пункта, или 0,66%, достигайки 6819,7 пункта.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се повиши с 191,33 пункта, или 0,4%, до 48 143,18 пункта, а технологичният Nasdaq Composite добави 223,78 пункта, или 0,97%, достигайки 23 230,14 пункта, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com