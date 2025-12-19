Проф. Рачев смени прогнозата! Ето какво ни чака по празниците

Играта на „тука има-тука няма“ със снежинките продължава и в навечерието на празниците, обясни климатологът проф. Георги Рачев. Засега положението е по-скоро символично – „две снежинки“, а около Коледа по-вероятният сценарий е дъжд, отколкото сняг. По-сериозни валежи от сняг могат да се очакват в Предбалкана и високите планини, а като цяло ни чака много динамично време, каза експертът пред бТВ.

Сбогом, слънце, здравей, мрак и кал

По думите на проф. Рачев от следващата седмица се сбогуваме със слънцето. Времето ще стане мрачно, влажно и сиво, а усещането за зима ще идва повече от атмосферата, отколкото от истински студ. „По празниците ще е топло вкъщи, навън – мрачно, кално, сиво“, обобщи синоптикът.

Коледа – мека и за разходка

Коледните дни ще минат сравнително топло за сезона. Температурите ще са около 5-6 градуса – достатъчни „да се поразходим и поразтъпчем след Бъдни вечер“, както се изрази проф. Рачев. Подобна ще е картината и в голяма част от Европа, където времето ще бъде нормално за зимата – хладничко, но без крайности.

Нова година – ледена загадка

Истинската интрига идва около Нова година. Според част от моделите температурите ще се понижат и ни чакат ледени дни с минусови стойности. Други прогнози обаче дават малко по-мек сценарий. „Моделите са много разединени – едните дават студ, другите не“, каза проф. Рачев и призна, че питанката какво точно ще се случи след десетина дни остава отворена.

Градовете и планините – различни сценарии

В София от неделя започва по-мрачен и валежен период, с превалявания и постепенно захлаждане към Нова година, като най-студено се очаква именно около празника. В Пловдив ще е малко по-топличко, но също мрачно и влажно, а в Сливен времето ще е подобно, с по-сериозен спад на температурите към 27–28 декември.

Надежда за пистите и съвет към шофьорите

За планините все пак има добра новина – на връх Тодорка не е изгубена надеждата до Нова година да падне още сняг, което би било добре за пистите. Проф. Рачев отправи и важно предупреждение към всички, които ще пътуват – автомобилите да са подготвени за зимни условия и резервоарите да са пълни, защото празничното време ще поднася изненади.

А дали Нова година ще ни посрещне със студ или с по-мек финал, ще реши последното завъртане на метеорологичната рулетка.

