Ключова туристическа атракция с нови правила за достъп

От февруари следващата година туристите ще трябва да плащат по два евро, за да имат достъп до прочутия фонтан "Треви" в Рим.

Кметът на италианската столица, Роберто Гуалтиери, обяви, че очакваните приходи от таксата ще достигнат около 6,5 милиона евро годишно. Жителите на Рим обаче ще запазят безплатен достъп до бароковия шедьовър.

Фонтанът ще може да се разглежда безплатно отдалече, но за близък достъп посетителите ще трябва да закупят билет. Освен "Треви", от 1 февруари ще бъде въведен платен вход и за още пет обекта в града, като цената за тях ще е пет евро.

Фонтанът "Треви" е едно от най-посещаваните места в Рим и се прочу благодарение на филма "Сладък живот" на Федерико Фелини. Множество туристи следват традицията да хвърлят монета във водата и да си пожелаят нещо, като събраните средства се даряват на организацията "Каритас".

Между 1 януари и 8 декември тази година около девет милиона туристи са посетили района на фонтана, което прави средно 30 000 души на ден. Въведената такса цели да регулира струпването на хора и да намали риска от джебчии.

Това не е първата подобна мярка в Италия – миналата година Венеция въведе туристическа такса за вход по време на периоди с голям наплив от посетители, съобщи БТА

