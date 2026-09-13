След зимния сън - мечките край Белица чакат посетители
Паркът отваря с нови атракции и грижи за животни със тежко минало
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Паркът отваря с нови атракции и грижи за животни със тежко минало
Туристи ще заплащат такса за достъп до фонтана
Тя е широка 13 и 20 метра с оформени тротоари и с една внушителна настилка
Прасетата са изненадващо тихи, въпреки че от време на време грухтят
Радост за посетителите
Ще бъде затворена тематичната зала 4 на Националния исторически музей
Туристическата забележителност отваря врати след ремонт
Заради защитен вид животни
Причината са продължаващите дейности по обследване на фасадата на паметника и изграждането на скеле
Силен старт на годината за НПК
Всички желаещи могат да видят Париж от високо от 16 декември
Натровили са я с подхвърлена храна
Музеите бяха затворени на 8 март като част от усилията на Ватикана да спре разпространението на новия коронавирус
Изкарвала всички посетители болни
Над 2500 посетители посрещна новият Център за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО във Варна
Председателят на парламента Цвета Караянчева ще посрещне първите посетители...
Къщата музей „Ванга" на прочутата пророчица в Петрич ще работи с удължено работно време. Тя ще отваря врати за посетители от 09,00 часа сутринта и ще...
Нашенци и чужденци се дивят на уникални находки Небивал интерес в последните години на туристи към античния град Хераклея Синтика, който е край храма...
Под мотото „Външно отвътре" Министерство на външните работи на Република България организира Ден на отворените врати. На 18 юни 2016 г. от 11 до 18 ча...
На 21 април Google оповести, че е достигнал ключовата граница от 1 000 000 000 месечни потребители на мобилната версия на браузъра Chrome. Благодарени...