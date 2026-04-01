След зимния сън - мечките край Белица чакат посетители

Един от най-посещаваните паркове за диви животни в България отново отваря врати, след като обитателите му се събудиха от зимния сън. Мечките вече са активни и прекарват време във водните басейни. Готови са да посрещнат посетителите.

Паркът край Белица започва новия сезон от днес, 1 април, като интересът още в първите дни традиционно е най-силен сред децата. Тази година обаче посетителите ще видят и нови възможности за преживяване и обучение.

Управителят на защитената територия Никола Попкостадинов съобщи, че паркът отваря врати на 1 април от 12 часа. Най-голямата новост е информационният център, който предлага виртуална реалност и представя историята на парка по интерактивен начин.

"Имаме няколко монитора, които показват как са били тормозени мечките и какви грижи полагаме, за да премахнем последиците от този тормоз. В информационния център има и разходка, която показва естествената среда на мечките и напомня, че мястото на дивите животни е в природата", обясни той пред БНР.

Посетителите ще могат да влязат и в изкуствена бърлога, където да видят условията, при които мечките прекарват зимния си сън.

По думите на Попкостадинов здравословното състояние на животните е добро, но заради тежкото им минало се провеждат редовни тренировки. Те имат за цел да подпомогнат ветеринарния контрол и да позволят навременна реакция при здравословни проблеми.

"Основните ни тренинги са преместване на мечка, отваряне на уста, изправяне на задни лапи, показване на лапите и корема. Всичко това се постига с много труд и търпение. Така можем навреме да забележим проблем и да назначим преглед", обясни той.

Според него паркът е място, където мечките получават спокойствие след години на насилие и експлоатация. Освен физически проблеми, те често носят и тежки психически травми.

"Те реагират много близко до хората - на добро отношение отговарят с добро, а на негативно настроение също реагират отрицателно. Научиха ме на търпение", сподели Попкостадинов.

Интересът към парка остава висок. Само за периода от април до ноември миналата година той е бил посетен от около 47 хил. души.

Подобни паркове съществуват на малко места в света - в Украйна, Австрия, Германия, Швейцария, Косово и Виетнам, което прави обекта край Белица част от ограничена международна мрежа за защита на мечки.

