Световният ден, в който говорим от името на животните

На 4 октомври светът обръща поглед към своите най-беззащитни съжители – животните. Световният ден на животните тази година преминава под мотото „Спасете животните, спасете планетата“ – послание, което напомня колко тясно е свързан животинският свят с равновесието на нашата планета. В България празникът идва в момент, когато държавата предприема реални стъпки срещу насилието над животни.

Спасете животните, спасете планетата

Темата на Световния ден на животните тази година идва като зов за съпричастност и отговорност. „Спасете животните, спасете планетата“ не е просто лозунг, а осъзнаване, че начинът, по който се отнасяме с всяко живо същество, определя бъдещето на нашата среда. Загубата на биоразнообразие, унищожаването на хабитати, индустриалното животновъдство и замърсяването показват колко крехка е връзката между човека и природата.

Както напомнят от британската организация World Animal Day, благосъстоянието на животните е неразделна част от здравето на планетата и от нашето собствено бъдеще.

България и пътят към по-строги мерки

Тази година България посреща Световния ден на животните с конкретни действия. След измененията в Наказателния кодекс, приети през юли, наказанията за прояви на насилие над животни бяха завишени. Решението дойде след вълна от обществени протести, предизвикани от разкритията за жестоки онлайн мъчения на животни през март. Новите текстове в закона вече предвиждат по-сериозни санкции и възможност за ефективни присъди, което според правозащитници е важна крачка към превенция.

„Има много високо завишаване на наказанията, което ще доведе, надявам се, до много по-сериозна превенция, защото тук вече човек, който е тръгнал да извършва такова престъпление, трябва да се замисли много сериозно“, обяснява в интервю за БНР адвокат Мариета Караджова, участвала в изработването на законовите промени.

По думите ѝ, по-високите санкции ще дадат възможност на съдилищата да прилагат реални наказания, а не условни присъди, както се е случвало досега. „Ще доведе до налагане на повече ефективни наказания, защото при толкова висока горна граница съдът като орган ще преценява дали това лице да получи условна присъда, както беше масовият случай до момента, или всъщност трябва да лежи в затвора, за да може да бъде поправено и да изтърпи наказанието, което му се полага“, добавя Караджова.

Надежда за по-състрадателен свят

Посланието на Световния ден на животните тази година звучи по-актуално от всякога. То ни напомня, че уважението към живота – във всяка негова форма – е мерило за човечността на обществото. България направи крачка напред, но промяната започва не само със законите, а с нашето отношение – с всеки спасен живот, с всеки жест на грижа и разбиране. Защото, както гласи темата на деня, когато пазим животните, пазим и планетата, която всички споделяме.

