Какво виждат котките в телевизора? Обяснение от ветеринар

Забавно е да гледате котката си как се взира в телевизора, особено когато започне да скача по екрана. Много хора обаче си задават въпроса

защо котките обичат телевизията,

на който отговаря опитната ветеринарна лекарка Ребека Макмилан за Pets Radar.

Според експерта това е така, защото котките са добри във фокусирането върху бързи движения, а зрението им е развито по такъв начин, че да им помага при лов.

Тъй като на телевизора има много движение,

най-вероятно то привлича вниманието на вашата котка, особено ако й напомня за плячка.

В същото време Макмилан обясни, че зрението им за далечно разстояние не е много добро, така че

поради това те може да седят много близо до екрана.

„Докато повечето котки предпочитат физически да играят или да ловуват, телевизията може временно да успокои онези, които имат ограничени възможности за това. Тя може да бъде стимулираща за домашни любимци, които нямат достъп до прозорец, за да наблюдават света“, каза ветеринарният лекар.

Знаем, че хората са пристрастени към своите джаджи и търсят начини да намалят времето, което прекарват пред екран, така че възниква въпросът

дали трябва да се тревожим и за нашите котки.

„Няма много изследвания за ефектите от гледането на телевизия върху котките, но вероятно не е проблем, освен ако не го правят прекомерно. Няма доказателства, че гледането на телевизия от време на време ще навреди на зрението или здравето на вашата котка“, каза Макмилан.

Тя добави обаче, че

телевизията за котките може да осигури допълнителна умствена стимулация.

„Просто имайте предвид, че някои могат да се увлекат и да надраскат телевизора ви или случайно да го съборят, така че винаги пазете домашния си любимец (и телевизора!) в безопасност“, призова ветеринарният лекар.

Макмилан предупреди още: „Телевизията не бива да замества физическата игра, тя е по-здравословна, когато се използва заедно с други форми на стимулация. Основният проблем е, че някои програми могат неволно да доведат до фрустрация, като например

гледане на предаване с движеща се мишка или риба.

Такива предавания могат да задействат ловния инстинкт на вашата котка, дори да я накарат да се нахвърли върху екрана или да го одраска с лапи. Но това води до фрустрация, когато котката ви никога не е в състояние физически да хване нищо в края на играта/лова.“

Така че, за да избегнете разочарование,

дайте на котката си физическа играчка, след като предаването приключи.

Ветеринарката също така посъветва какво е най-добре котките да гледат по телевизията. Според нея си струва да се намерят предавания с динамични движения, като например билярд или документални филми за природата.

„Това е очаквано, предвид естествения ловен инстинкт на повечето котки. Някои котки обаче сякаш се радват на същите програми като собствениците си, но може би това е само защото ги свързват с възможността да лежат дълго време в скута ви“, добави Макмилан.

