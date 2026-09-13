Два дни вкус, музика и забавления очакват Русе на Празника на торта „Гараш“
През целия ден посетителите ще могат да се включат в различни активности
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През целия ден посетителите ще могат да се включат в различни активности
Бащата на пострадалото дете подчерта, че никой в залата не е провел инструктаж за ползване на съоръжението
Според експерта това не е проблем за стопаните
Уникална дестинация за всякакъв вид почивка
Безконтролното им използване се отразява негативно на малките деца, хората с увреждания и животните
„Голата истина за група Жигули“ с първи официален трейлър
Все повече се търсят магазини в търговските центрове
Ето - тъкмо си нагласил багажа, и още дори не си помислил за всички опасности, които те дебнат. Възможностите да си прецакаш отпуската са прекалено мн...
Между художници:- Абе, ти продаде ли нещо?- Да. Колата си. - Вие сте толкова щастлив човек - имате всичко: апартамент, вила, кола, пари в банката...-...
Мъж към жена си: - Тази песен, дето я слушаш, е стара. - Тя и майка ти е стара, ама ти още я слушаш... Две приятелки си говорят и едната пита:- Ти зн...
Дългото чакане на отпуска е състояние, което предизвиква радикални промени в съзнанието. Различни коефициенти на полезно действие започват да спадат....
- Скъпи, нещо не мога да си намеря място.- Забрави ли къде е кухнята? Веднъж Чък Норис изпил цяло шишенце хапчета за сън. Това го накарало да мигне-в...
- Как са се появили ирландските танци?- Имало е много бира, а малко тоалетни. В шотландско полицейско училище питат млад курсант:- Какво бихте нап...
Репортер интервюира изгряваща кинозвезда:- Колко мъже сте имали?- Собствени или по принцип? Разговор в театъра:- Тази вечер имаме много слабо посещен...
Докато намеря мястото си под слънцето, то вземе, че залезе - Може ли една жена да обича двама мъже?- Не, но може да изневерява и да скъса нервите и н...
Знаете ли къде хората се молят повече от в църквата? В Еврофутбола Мъж показва снимка на свой приятел с жените до себе си:- Дамата отдясно е жена ми,...
"Каква седмица само! За няколко дни останахме без министър-председател, вън от Европейския съюз, сгромолясала се лира, отнет троен А рейтинг и изхвърл...
Библията ни учи да обичаме ближния, а Камасутра ни учи как точно Бандит среща една баба и й казва:- Бабо, не искате ли да споделите малко пари с мен?...
Захари Стоянов казва, че българите най-много обичат да плачат на чужд гроб. Седмица след референдума на Острова Брекзит продължава да бъде най-коменти...
Български поданици в Англия, английска мъгла в България. Обмен на опит Резултат от телефонна анкета в САЩ дали нелегалната емиграция е сериозен пробл...