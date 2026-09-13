Всичко за Забавление

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Вицове със сутрешното кафе

Вицове със сутрешното кафе

- Скъпи, нещо не мога да си намеря място.- Забрави ли къде е кухнята? Веднъж Чък Норис изпил цяло шишенце хапчета за сън. Това го накарало да мигне-в...

21 юли | 5:45
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Смешната страна на Brexit

Смешната страна на Brexit

"Каква седмица само! За няколко дни останахме без министър-председател, вън от Европейския съюз, сгромолясала се лира, отнет троен А рейтинг и изхвърл...

01 юли | 8:00
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Библията ни учи да обичаме ближния, а Камасутра ни учи как точно Бандит среща една баба и й казва:- Бабо, не искате ли да споделите малко пари с мен?...

01 юли | 6:40
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