Къде изчезват комарите през зимата? Няма да се сетите!

Много хора се радват на зимата, защото мразовитото време държи мухи, кърлежи и други досадни насекоми далеч. Но чудили ли сте се някога къде отиват комарите през зимата? Отговорът може да е по-интересен, отколкото сте си мислили. Може би дори сте виждали кръвосмучещите, които спят зимен сън, без да го осъзнавате.

Къде зимуват комарите?

Здравна агенция публикува подробности за жизнения цикъл на тези кръвосмучещи. Първо нека разгледаме колко дълго живеят комарите, за да отговорим на основния въпрос.

Продължителността на живота на тези насекоми зависи от пола им.

Мъжките живеят не повече от две седмици. Единствената им биологична функция е да оплождат яйцата, така че не доживяват до зимата. Женските комари (и само те могат да пият кръв) могат да живеят от един до три месеца, без да се брои времето, което прекарват в хибернация. Ако такъв индивид се е излюпил през ноември и е хибернирал през зимата, той може да оцелее още два месеца през пролетта.

Къде комарите се крият през зимата зависи от вида.

Те могат да зимуват на уединено, тъмно място, като например плевня, гараж, хамбар, подземен канал, мазе или животинско леговище. Това състояние се нарича диапауза, когато женската значително забавя метаболизма си до първия топъл период.

При други видове всички възрастни комари умират преди зимата, но женските успяват да снесат яйца в незамръзнала вода. Това могат да бъдат места със застояла вода, като канализация, басейни, палети, брезенти, хралупи на дървета и водосточни тръби.

Когато водата се затопли през пролетта, ларвите се превръщат в какавиди.

Във всеки случай кръвопийците не могат да преживеят зимата както преди, тъй като губят способността си да летят при температури под 10°C.

Познаването на местата, където отиват комарите през зимата, ви позволява да се борите с насекомите по време на периода им на покой. Например, като отводнявате застоялата вода в двора си и изстудявате стопанските постройки.

