Полово предаваните инфекции с рязък ръст в България
Случаите на гонорея скачат със 150%, а лекарите вече се сблъскват и с опасния проблем на антибиотичната резистентност
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Случаите на гонорея скачат със 150%, а лекарите вече се сблъскват и с опасния проблем на антибиотичната резистентност
През лятото мрежата против комари бързо се покрива с прах и трябва да се пере
Въглеродният диоксид, телесната температура и специфичната миризма на кожата определят кой ще стане любимата мишена на кръвосмучещите насекоми
Етеричните масла в листата и стъблата се използват и в репеленти, а част от ефекта се активира при разтриване
Гърция е сред най-засегнатите държави
Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков предупреждава, че влагата намалява ефекта от пръскането и изисква нова обработка на зелените площи
Обясни че е пълна лудост да се пръска срещу комари
Някои комари не умират през зимата, а оцеляват на необичайни места
По официални данни най–много заболели от западнонилска треска са в Италия
Специалистите препоръчват да използваме спрейове срещу насекоми
Честотата и сериозността на епидемиите са се увеличили от 2010 г. насам
Комарите използват антени, за да усещат звуковите вибрации и да се ориентират
По думите му - и да има, и да няма комари, ние трябва да се предпазваме от тях
Има години, в които заболеваемостта се повишава
Увеличава се броят на заразените
Според него мерките дават ефект
Професорът съобщи, че има намаляване на ръста на респираторните инфекции
То е направено близо до град Хамана в Ливан
Причината са комарите