Полово предаваните инфекции с рязък ръст в България

Полово предаваните инфекции дават тревожен сигнал в България, като най-рязък е скокът при гонореята - регистрираните случаи са се увеличили с около 150% спрямо миналата година. Официално установените са около 56, но действителният им брой вероятно е по-висок заради недиагностицирани и нерегистрирани инфекции, предупреди главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев пред бТВ.

Към увеличаването на заразените се добавя и по-сериозен проблем - причинителят на гонореята развива антибиотична резистентност и част от традиционно използваните лекарства постепенно губят ефективността си. Според Кунчев зад ръста стоят комбинация от рисково сексуално поведение, недостатъчно използване на предпазни средства и променящата се чувствителност на бактерията към антибиотиците.

Европа вече вдигна тревога за резистентната гонорея

Предупреждението в България идва на фона на все по-сериозен проблем в цяла Европа. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията предупреди през юли, че все повече държави откриват щамове на гонореята, устойчиви дори на цефтриаксон - основния антибиотик, използван при лечението. През 2024 г. в ЕС и Европейското икономическо пространство са регистрирани над 106 000 случая, а през 2025 и 2026 г. вече има доказателства и за вътрешно разпространение на резистентни щамове в Европа.

Рискът не означава, че гонореята внезапно е станала нелечима, но посоката е опасна - колкото повече резистентността расте, толкова по-малко надеждни терапевтични възможности остават. ЕЦПКЗ препоръчва по-безопасно сексуално поведение, изследване при нови или случайни партньори и своевременно лечение при симптоми или възможно излагане на инфекцията.

Другата червена лампа е при ваксините

Паралелно с половопредаваните инфекции България отчита спад в обхвата на задължителните детски имунизации през 2025 г. При ваксините срещу морбили, паротит и рубеола, хепатит B и пневмококови инфекции покритието вече е под 90%, докато за надеждно ограничаване на епидемичното разпространение е необходимо равнище около 95%.

"Когато с годините трупаме контингент от неимунизирани лица, се стига до една граница, над която този риск се превръща в реалност", предупреди Кунчев. Резултатът вече се вижда - установени са 530 случая на морбили в Плевен, Ловеч и Враца, макар последните данни да сочат постепенно забавяне на разпространението.

Ваксини на хартия, но антитела няма

Още по-тревожни са съмненията за деца, които по документи са имунизирани, но реално може да не са получили ваксина. При ограничена група заболели деца, в чиито досиета са записани една или две имунизации, при 59,4% не са открити очакваните антитела. Кунчев уточни, че хората, които действително не изграждат имунен отговор след ваксинация, са изключително малко - около един промил.

За част от съмнителните случаи информация вече е изпратена до икономическа полиция, ДАНС и съответните здравноосигурителни каси. Само в Ловеч през последните четири години са санкционирани 12 общопрактикуващи лекари, 17 родители и трима служители в детски градини за нарушения, свързани с имунизационния календар.

Кърлежите също удариха по-силно

Здравните власти регистрират и увеличение на лаймската болест с приблизително 50-60% спрямо миналата година. С настъпването на по-сухото време и изсъхването на тревите активността на кърлежите постепенно намалява, но Кунчев предупреди, че това не е причина превенцията да бъде пренебрегвана.

Остава и рискът от Западнонилска треска, която може да се предава от обичайни за България комари след контакт със заразени птици. Само около 20% от инфектираните развиват видими симптоми, обикновено подобни на грип, но при под 1% могат да настъпят тежки усложнения като енцефалит или менингит. Най-уязвими са възрастните хора и пациентите с хронични заболявания.

Безплатни грипни ваксини тръгват от есента

От тази есен България за първи път започва национална програма за безплатна противогрипна ваксинация на деца. Тя обхваща всички от 6-месечна възраст до 7 години включително, както и деца с хронични заболявания до 17 години, като кампанията се очаква да започне около края на септември.

Имунизацията ще бъде доброволна и ще се извършва от общопрактикуващите лекари, като са предвидени както инжекционни ваксини, така и назални за част от възрастовите групи. Целта е защитата да бъде изградена преди активната грипна вълна през зимата.