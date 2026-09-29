България е на прага на грипа. Заболеваемостта тръгна рязко нагоре

Грип в България все още няма, но страната вече е на прага на грипния сезон. Само за седмица случаите на остри респираторни заболявания са се увеличили от около 840 на 1200, а заболяемостта се е повишила от приблизително 25 на 35 на 10 000 души. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова предупреждава, че тенденцията е нагоре и през следващите седмици броят на болните ще продължи да расте.

Кривата вече върви нагоре

По думите на проф. Христова в момента у нас се разпространяват други респираторни вируси, които причиняват хрема, кашлица, фарингит и конюнктивит. При малките деца най-често се откриват риновируси и бокавируси, а циркулират още аденовируси и парагрипни вируси.

„Ние сме на прага вече на появата на грипните вируси“, предупреди проф. Христова. Тя посочи, че макар настоящата заболяемост все още да е сравнително ниска, увеличението само за една седмица е осезаемо.

По думите й това е тенденция, която ще се задържи, а с настъпването на по-студеното време ще има все повече хора с респираторни инфекции.

Октомври и ноември са решаващи

Най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина са октомври и ноември. Интересът към имунизацията срещу сезонния грип се увеличава, отчитат от НЦЗПБ.

Тази година за първи път безплатна противогрипна ваксинация е предвидена и за деца до 8-годишна възраст, както и за деца до 18 години с хронични заболявания.

Проф. Христова определи разширяването на програмата като важна стъпка, включително защото по-големият национален обхват може да улесни осигуряването на повече количества ваксини за България.

Тя предупреди, че в световен мащаб противогрипните ваксини не достигат и страните заявяват количества отрано, като големите пазари често имат предимство.

Родителите предпочитат ваксина без игла

При децата интересът е особено голям към назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се приема по-лесно и не изисква убождане. Проф. Христова подчерта, че и инжекционните ваксини изграждат добър имунен отговор.

Специално внимание трябва да се обърне на децата с хронични заболявания, при които грипът може да протече по-тежко или да доведе до усложнения.

Ако едно дете непрекъснато преминава от една респираторна инфекция в друга, причината не трябва автоматично да се търси в „слаб имунитет“. Според проф. Христова в такива случаи е важно да се установи конкретната причина за честото боледуване.

Бременните също не бива да отлагат

Директорът на НЦЗПБ обърна специално внимание и на бременните жени. По думите й сред бъдещите майки все още има страхове по отношение на ваксинацията, въпреки че тя може да даде защита и на новороденото през първите месеци от живота.

„Има някаква отживелица - един вид не пипайте бременните, нищо не правете, нищо да не им се слага“, коментира проф. Христова.

Тя даде пример с ваксината срещу респираторно-синцитиален вирус, при която имунизацията на майката през последния триместър позволява предаването на антитела на бебето. Подобен принцип важи и при противогрипната ваксинация.

Добавките не са щит срещу вирусите

Проф. Христова предупреди и срещу прекомерното използване на хранителни добавки и средства, които обещават силно „стимулиране“ на имунитета.

По думите й витамините имат място, когато трябва да се компенсира определен недостиг, но не трябва да се приемат непрекъснато без причина. При децата също няма необходимост от агресивно стимулиране на имунната система.

Добрата защита започва от много по-прости неща - достатъчен сън, почивка, движение и пълноценно хранене. Според проф. Христова повечето хора познават тези правила, но често не ги спазват.

Хранителните добавки не могат да заместят разнообразното хранене и нормалния режим, особено в период, когато респираторните инфекции вече започват да се увеличават.

Предупреждението на специалистите е ясно - грипът още не е дошъл, но моментът за подготовка е сега. С нарастването на острите респираторни заболявания октомври и ноември се превръщат в ключов прозорец за ваксинация и за по-внимателно отношение към първите симптоми.