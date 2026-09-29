Мистерията край Калофер се оказа стара. Следите водят 15 години назад

Разследването на тайното общество край Калофер придобива нов мащаб, след като стана ясно, че общността може да е съществувала в района най-малко 15 години. Бившият кмет на града Румен Стоянов заяви, че не може да посочи точната дата на появата й, но според спомените му групата се е установила край местността „Бяла река“ преди повече от десетилетие и половина. Това означава, че необичайната общност вероятно е действала там много преди сегашното разследване да привлече вниманието на институциите.

Появили се преди поне 15 години

„Точната дата не мога да кажа, но смятам, че не по-малко от 15 години съществуват тук“, заяви Румен Стоянов.

По думите му началото било сравнително тихо. В Калофер се разчуло, че бунгалата край Манастирския мост са продадени на нови собственици, които местните не познавали. Първоначално хората приемали случващото се като обикновена инвестиция.

„Отначало ние приемахме, че всичко е нормално, защото все пак това е една инвестиция, която идва в нашия град. След което - може би не повече от година, започнаха хората да казват, че тук това не е нещо така нормално за нас“, разказва Стоянов.

Сдружението е регистрирано през 2012 г.

Задържаният по случая е испански гражданин, живял дълго време в България. По наличната информация името му е Хосе, а сдружението, свързвано с него, се казва „Слънце на Водолей“.

Организацията е регистрирана през 2012 г. в Пловдив. Това съвпада приблизително с периода, за който бившият кмет говори като начало на присъствието на общността край Калофер.

Испанецът е привлечен като обвиняем за държане на наркотични вещества с цел разпространение. Разследването продължава, като предстои прокуратурата да поиска от съда най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.

Местни виждали необичайни ритуали

Според разказите на жители странните прояви край бунгалата започнали да правят впечатление сравнително скоро след пристигането на групата.

Румен Стоянов разказва, че хора, които минавали в района с коне, виждали членове на общността да лежат или спят, обградени от необичайни символи.

„Намирали хората как са обградени с тези символи и спят сред тях. И така са спали, че след като минават с кон, тропотът на конете ги събужда“, каза бившият кмет.

Той описва и среща с човек от общността, когото видял преди години. По думите му мъжът бил висок, гол и с одеяло около врата.

Странни вързопи по дърветата

В гората около „Бяла река“ са открити и множество вързопи от плат, закачени по дърветата. Те са различни по размер и цвят, а вътре в част от тях има семена или друго неустановено съдържание.

Подобни предмети се свързват с определени духовни и ритуални практики, включително с традиции от Северна Америка. Точното им значение в конкретния случай обаче тепърва трябва да бъде изяснено.

Стоянов разказа, че лично е отворил два от вързопите. „Развързахме две снопчета - едно черно, едно бяло. Вътре имаше някакви семена, но нямаха характерен мирис“, каза той.

Оплаквания и за голи хора край реката

По думите на бившия кмет част от местните били обезпокоени и от поведението на членове на общността в района на „Бяла река“, който през лятото се посещава от много семейства и деца.

Стоянов твърди, че хора от групата понякога излизали голи или се преобличали пред посетители.

„В това време, когато има най-много хора - децата са там, тези хора излизат голи, а някои се обличат пред тях. И това отблъсква“, каза той.

Проверяват и други подобни групи

Каква точно е идеологията на „Слънце на Водолей“, какви ритуали са извършвани и дали са използвани психоактивни вещества, предстои да бъде установено в хода на разследването.

Вътрешният министър Иван Демерджиев вече заяви, че службите проверяват и други сходни организации, които действат на различни места в страната.

Така основният нов факт около случая е, че присъствието на общността край Калофер очевидно не е от вчера. Според бившия кмет следите й в района водят поне 15 години назад.