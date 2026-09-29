Общество

Когато добрият пример променя картинката: Доброволци почистиха столичен парк

Над 80 кг отпадъци бяха събрани само за час и половина

Когато добрият пример променя картинката: Доброволци почистиха столичен парк
29 сеп 26 | 9:11
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Иван Ангелов

Столичен парк вече е по-чист след поредната акция на доброволци от информационната кампания ПромениКартинката. Те за поредна година почистват зелена локация по повод Световния ден на почистването (World Cleanup Day).

Тази година беше избран лесопарк "Дъбова гора" в столичния квартал "Лозенец" – място за отдих както за живущите в района, така и за всички учащи и работещи в близост. Паркът се намира по протежението на натоварения булевард "Никола Вапцаров" и граничи с три спирки на градския транспорт.

Над 80 кг отпадъци бяха събрани от доброволците в рамките на само час и половина в събота, 26 септември. В чувалите се озоваха както обичайните пластмасови и стъклени бутилки, опаковки и цигарени фасове, така и изненади – като изхвърлени сред дърветата вентилатор и автомобилна гума.

„Бих желал да благодаря на всички доброволци, които се включиха. Със съвместни усилия успяхме да съберем огромно количество отпадъци и паркът придоби видимо по-приветлив вид“, заяви Симеон Попов, мениджър "Връзки с обществеността" във Филип Морис България и организатор на почистването. „Промяната, която се стремим да насърчим чрез личния пример и чрез различните активности, събития и партньорства на кампанията ни, започва да става все по-осезаема“, посочи той.

PK-Cleanup-Vytreshna

ПромениКартинката от няколко години провежда подобни доброволчески инициативи. През 2026 г. например бяха събрани големи количества отпадъци в парк-комплекс Камбаните в София и в парк "Лаута" в град Пловдив.

Кампанията от създаването си през 2021 г. насочва вниманието към замърсяването на околната среда и в частност – към неправилното изхвърляне на цигарени фасове. Целта е да се провокира промяна в нагласите и поведението. ПромениКартинката постига това чрез информационни изложби, творчески инициативи, партньорства с фестивали и културни институции.

До момента в организираните от нея акции по почистване на различни места в страната са събрани над 3 тона отпадъци.

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Автор Иван Ангелов

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