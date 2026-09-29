„Младост“ остана на легени и бойлери. Топлата вода тече зад блока

Почти месец без топла вода са част от жителите на столичния квартал „Младост 1“, докато зад един от засегнатите блокове от земята извира топла вода. Първоначално сигналите са за блокове 17 и 18 и детска градина „Мики Маус“, но се оказва, че проблемите обхващат и други части на района. Хората се оплакват от продължителни прекъсвания, отлагани срокове и трудна комуникация с „Топлофикация София“.

Само няколко дни топла вода след профилактиката

Жителите на блок 18 разказват, че след плановото възстановяване на топлоподаването през септември са имали топла вода само за няколко дни. След това тя отново е била спряна.

„В блок 18, след като ни пуснаха водата по план на 13 септември, имахме около два-три дни вода. След това я спряха, в един момент пак я пуснаха и я спряха на 19-и. От 19 септември няма вода“, разказва Лидия Лилова.

В същото време зад блока се е образувал голям разлив на топла вода. Лилова твърди, че е потърсила информация от „Топлофикация София“, но не е получила категоричен отговор откъде идва проблемът.

„Те казаха, че не знаят, евентуално има пробив малко по-надолу на блок 20, където обаче не се работи. Реално в целия квартал няма никъде никой, който да работи по отстраняване на каквато и да е авария“, казва тя.

Семействата се спасяват с легени и бойлери

Липсата на топла вода принуждава хората да търсят временни решения. Петко Митов, който живее в района, разказва, че особено тежко е за семействата с малки деца.

„В блока, точно над моя апартамент, аз съм на седмия, има три деца на осмия. Легени, топла вода, бойлери - това е“, казва той.

Проблемът обаче не се ограничава до няколко блока в „Младост 1“. Жители от други части на района също съобщават за продължителни прекъсвания на топлоподаването.

Блок 45 - над два месеца и половина без топла вода

Антон Паунов, домоуправител на блок 45, твърди, че през първите девет месеца на годината сградата е останала без топла вода общо повече от два месеца и половина.

„Няма седмица, в която да няма засегнат блок или блокове. За тези девет календарни месеца досега от тази година ние сме нямали топла вода над два месеца и половина, включително и парно през изминалия отоплителен сезон“, заявява той.

В района на блок 45 топла вода няма от 28 август. След поредното отлагане посоченият срок за възстановяване на услугата е 16 октомври.

Паунов определя комуникацията с дружеството като изключително трудна. По думите му жителите често успяват да получат повече информация единствено от аварийните екипи, когато те се появят на място.

Кметът: Натрупват се планови ремонти и локални аварии

Кметът на район „Младост“ инж. Кокурин потвърждава, че през последните два месеца сигналите от граждани са зачестили. Според него след профилактиката на ТЕЦ „София Изток“ са възникнали множество локални аварии, които се наслагват върху вече планирани ремонти.

„На много места след профилактиката на ТЕЦ „Изток“ се появиха и доста локални аварии. От „Топлофикация“ имат и немалко планови ремонти в нашия район и това създава именно тези комплексни проблеми, защото освен плановите ремонти се натрупват и локалните проблеми“, обяснява районният кмет.

По думите му недостигът на ресурс допълнително затруднява отстраняването на проблемите, натрупвани с години по топлопреносната мрежа.

„Топлофикация“ признава за амортизирана мрежа

От „Топлофикация София“ съобщават, че в района на блок 17 има авария по топлопреносната мрежа и е създадена организация за отстраняването на пробива.

От дружеството обясняват, че след профилактиката на ТЕЦ „София Изток“ и последвалото запълване на топлопреносната мрежа са възникнали аварии в различни нейни участъци.

Като основна причина се посочват техническото състояние на мрежата и високата степен на амортизация на отделни отсечки.

Междувременно жителите продължават да подават сигнали до институциите и да чакат възстановяването на топлата вода. За част от тях проблемът вече продължава седмици, а други твърдят, че през тази година прекъсванията общо са били с месеци.