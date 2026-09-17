Седмици без топла вода. Омбудсманът иска Топлофикация София да си плати

Хиляди столичани остават без топла вода с дни, седмици, а на места и за повече от два месеца, докато обявените срокове за отстраняване на аварии се удължават. Омбудсманът Велислава Делчева вече настоява държавата да провери готова ли е изобщо „Топлофикация София“ за зимата и поставя още по-болезнения за потребителите въпрос - защо човек трябва просто да чака, когато платената услуга липсва? Делчева предлага законова промяна, при която при аварийно прекъсване над 48 часа дружеството да дължи неустойка на засегнатите клиенти. Сигналът е изпратен до министъра на енергетиката Ива Петрова, която заема поста от май тази година.

От 19 август до 20 септември без топла вода

Поводът са множеството жалби за аварии по топлопреносната мрежа и прекъсвания, които далеч надхвърлят обичайните часове за ремонт. В някои случаи „Топлофикация София“ първо обявява един срок, а след това го удължава.

Един от най-фрапиращите примери е в „Полигона“. За блокове 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и за бл. 31 на ул. „Петър Протич“ на сайта на дружеството е посочена авария от 19 август, като очакваното възстановяване е чак на 20 септември. На същата дата е обявено възстановяване и за редица адреси в „Изток“, „Дианабад“ и „Лозенец“, при аварии, започнали още през август.

Проблемът за потребителя е очевиден - 48 часа са едно, а седмици без услуга са съвсем друго. Именно тук омбудсманът настоява законът да започне да защитава клиента по много по-ясен начин.

„Дружба-2“ остава без топлоснабдяване до ноември

Още по-тежък е случаят с „Дружба-2“. „Топлофикация София“ официално е обявила продължителен ремонт на магистрален топлопровод, който за част от квартала започва на 28 август. За десетки блокове в пета част на „Дружба-2“ възстановяването на топлоподаването е планирано чак до 3 ноември. Дружеството обяснява дългия срок със значителния обем на работата и необходимостта от подмяна на част от магистралния топлопровод.

Това означава повече от два месеца без нормална услуга за засегнатите домакинства. А случаят далеч не е първият за района. Още през 2025 г. омбудсманът беше сезиран с над 200 жалби само за ден заради планиран 90-дневен ремонт в „Дружба-2“, който трябваше да засегне 120 сгради. Тогава Велислава Делчева настоя срокът да бъде съкратен, да не се начисляват прогнозни сметки за периодите без топлоподаване и хората да бъдат компенсирани.

Готова ли е „Топлофикация София“ за зимата

Сега омбудсманът иска министър Ива Петрова да използва контролните правомощия по Закона за енергетиката и да провери готовността на столичната топлофикация за отоплителния сезон 2026-2027 г.

„Смятам за важно да бъде оценена степента на изпълнение на ремонтната и инвестиционната програми на дружеството“, пише Велислава Делчева.

Въпросът е особено важен, защото сегашните аварии идват буквално в навечерието на отоплителния сезон. Ако мрежата създава толкова проблеми през топлите месеци, притеснението на потребителите е какво ще се случи при първите сериозни студове.

И това не е първият подобен сигнал. Още през януари КЕВР започна извънредна проверка на „Топлофикация София“ след сигнал на омбудсмана за множество аварийни спирания на отоплението и горещата вода.

КЕВР вече нареди да се плащат компенсации

Резултатът от онази проверка е особено показателен. През април КЕВР установява, че 164 абонатни станции са били без топлоподаване за повече от 48 часа през проверявания зимен период. Регулаторът задължава „Топлофикация София“ да изчисли дължимите неустойки за всеки засегнат клиент, останал без топлоподаване по вина на дружеството, и след това да извърши съответните плащания или компенсации.

Така сегашният проблем вече трудно може да бъде представен като единичен инцидент. Само няколко месеца след регулаторната проверка отново има адреси, на които прекъсванията се измерват не в часове, а в седмици.

Омбудсманът иска правило: над 48 часа - плащаш

Затова Велислава Делчева предлага по-сериозна промяна - потребителят да не зависи от това дали след всяка конкретна авария някоя институция ще започне проверка и ще нареди компенсации.

Тя предлага чл. 73, ал. 4 от Закона за енергетиката да бъде разширен и за топлопреносните мрежи. В момента тази разпоредба предвижда, че когато прекъсването на електроснабдяването надхвърли общо 48 часа в рамките на 72 часа, електропреносният или електроразпределителният оператор дължи неустойка на засегнатите крайни клиенти за времето над 48 часа. За топлофикациите подобен общ законов механизъм липсва.

Именно това иска да бъде променено - ако авария остави домакинството без парно или топла вода за повече от 48 часа, клиентът да има ясно право на неустойка.

Хората искат компенсация

„В жалбите до омбудсмана клиенти, потърпевши от спиране на топлоснабдителни услуги за повече от 48 часа настояват да получат компенсация, неустойка или друго обезщетение при забавено отстраняване на повреди в съоръжения, собственост на топлопреносното предприятие“, подчертава Делчева.

Още през юли тя настоя „Топлофикация София“ да отчита коректно периодите без топла вода и те да бъдат приспадани от месечните сметки на клиентите.

Сега настояването стига една крачка по-далеч. Не просто да не плащаш за услуга, която не си получил, а дружеството да носи финансова отговорност, когато аварията продължи прекалено дълго.

За потребителите разликата е съществена. Ако подобна промяна бъде приета, седмиците без топла вода вече няма да могат да приключват само с нова дата на сайта на „Топлофикация София“. След 48-ия час ще започва да тече и сметка - но този път към дружеството, а не към клиента.