„Младост“ остана на легени и бойлери. Топлата вода тече зад блока
След профилактиката на ТЕЦ „София Изток“ се натрупаха нови аварии, а някои сгради са без топла вода от края на август
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След профилактиката на ТЕЦ „София Изток“ се натрупаха нови аварии, а някои сгради са без топла вода от края на август
Общественият доставчик на газ търси кредити и подкрепа от БЕХ, за да продължат доставките през зимата
София. От 1 юни влизат в сила промени в Наредбата за топлоснабдяване. Една от новостите е в начина, по който ще се изчислява делът на всеки апартамен...