Ива Петрова: София ще има парно, но „Топлофикация“ трупа непосилен дълг

Топлоснабдяването на София през предстоящия зимен сезон е осигурено, доколкото това зависи от Министерството на енергетиката, но финансовият проблем на „Топлофикация София“ вече придобива критични размери. Общите задължения на дружеството към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,28 млрд. евро, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на парламентарния контрол.

По думите й в момента именно държавните енергийни компании осигуряват финансовия ресурс, който позволява природният газ към столичната топлофикация да продължи да се доставя въпреки системното неплащане.

„Булгаргаз“ търси пари, за да продължи доставките

Петрова обясни, че за да гарантира необходимите количества природен газ, „Булгаргаз“ е принуден да осигурява допълнителна ликвидност както чрез БЕХ, така и чрез кредитни линии от търговски банки. Този механизъм позволява доставките за момента да не бъдат прекъсвани, но според министъра той не представлява устойчив модел.

„Топлофикация София“ системно и трайно не изпълнява насрещните си задължения, докато общественият доставчик на газ трябва да осигурява средствата за покупката на горивото. Така финансовият проблем постепенно се прехвърля върху други дружества от държавната енергетика.

Петрова вече предупреди през август, че задълженията на столичната топлофикация надхвърлят 1,2 млрд. евро и продължават да растат, като поставят „Булгаргаз“ под сериозен финансов натиск. Тогава тя определи проблема като един от основните рискове пред обществения доставчик.

Столичната община да поеме своята отговорност

Енергийният министър беше категорична, че трайното решение не може да дойде единствено от държавните дружества. „Топлофикация София“ е собственост на Столичната община и според Петрова е необходим конкретен ангажимент както от ръководството на дружеството, така и от общината като негов собственик.

Планира се среща с кмета на София, председателя на Столичния общински съвет и изпълнителния директор на „Топлофикация София“. Целта е да бъдат поети ясни ангажименти за нормалното преминаване на отоплителния сезон и за финансовото оздравяване на дружеството.

Така Министерството на енергетиката дава сигнал, че осигуряването на газа за една поредна зима не решава основния проблем - непрекъснатото натрупване на задължения, които впоследствие трябва да бъдат поемани от държавната енергетика.

„Топлофикация“ трябва да отчете и техническите мерки

Финансовото състояние не е единственият проблем пред дружеството. През юни Министерството на енергетиката е издало задължителни предписания, свързани с техническото състояние и експлоатацията на топлопреносната мрежа. Срокът за изпълнението им е 1 октомври. Дотогава „Топлофикация София“ трябва да уведоми министерството какви действия са предприети.

Това поставя дружеството под двоен натиск преди началото на сезона - едновременно да гарантира техническата готовност на мрежата и да намери работещ модел за отношенията си с „Булгаргаз“.

Първи знак за движение в отношенията с „Булгаргаз“

Петрова посочи и положително развитие от началото на септември. По инициатива на „Булгаргаз“ е започнала кореспонденция с „Топлофикация София“ за уреждане на отношенията във връзка с резервирането на капацитет за газовата 2026/2027 година.

Столичното дружество е представило обвързваща заявка за резервиране на необходимия капацитет и е извършило авансово плащане.

Най-важното за столичани е, че към момента няма риск доставките на природен газ да бъдат прекъснати и Министерството на енергетиката счита отоплителния сезон за обезпечен в частта, която зависи от държавните енергийни дружества.

Зад тази гаранция обаче стои все по-тежък финансов механизъм - „Булгаргаз“ и БЕХ осигуряват ресурс, включително чрез банково финансиране, докато задълженията на „Топлофикация София“ продължават да растат.