Ива Петрова: София ще има парно, но „Топлофикация“ трупа непосилен дълг
Общественият доставчик на газ търси кредити и подкрепа от БЕХ, за да продължат доставките през зимата
Следете всички новини, анализи и коментари за Дълг. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общественият доставчик на газ търси кредити и подкрепа от БЕХ, за да продължат доставките през зимата
Предвидено е погасяването да се извършва чрез бъдещите приходи на общината
Липсата на уреждане на натрупаните задължения е принудила общинските власти да преминат към разпродажба
Оказало се, че общият водомер на квартал с 37 къщи е регистриран на адреса на нейния имот
Без навременно осигуряване на ликвидност могат да възникнат проблеми с изплащането на ключови държавни разходи
Експерти коментират обтегнатата иконимическа ситуация в страната
Говори Петър Ганев
Общият заем достигна 900 млн. от началото на годината
Те са със срочност две години
Затъва в четири кризи. Ще я сложи ли ЕС под особен надзор?
До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 386 850 000 лв.
Успешно пласира на международните капиталови пазари два транша облигации
Колко е брутният външен дълг на страната
Вчера страната ни пое нов външен дълг в размер на 4 млрд. евро
Министерството на финансите предлага за книжата 2,75% годишна лихва
Това е шести аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар от началото на годината
Сложи го на мястото му
Бяха одобрени поръчки в размер на 100 000 000 лв.
Какво сочат предварителните данни на банката
Това може са стане за ограничен период от време и то, за да бъдат финансирани проекти, свързани с отбраната