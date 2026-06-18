Людмила Петкова с критични думи за пенсиите и заплатите

Новият държавен дълг от до 3,8 млрд. евро не е предназначен за безконтролно харчене, а представлява финансова гаранция за стабилността на държавата. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на дебатите в Народното събрание по промените в т.нар. удължителен закон за бюджета, пише "Дарик".

"Тези 3,8 млрд. евро не са за безконтролно харчене. Те са ликвидната застраховка за стабилността на България", подчерта Петкова.

Изказването ѝ дойде на фона на критики от опозицията, която постави под въпрос необходимостта от толкова голям размер на потенциалното ново финансиране.

Бившият финансов министър Асен Василев заяви, че основният проблем е липсата на подробни разчети как точно ще бъдат използвани средствата.

В отговор Людмила Петкова заяви, че информация е предоставяна многократно, макар и не във вида, в който настояват част от депутатите.

Тя подчерта, че разрешението за поемане на дълг не означава автоматично теглене на цялата сума.

"Да се представя максимално разрешеният размер на финансирането като автоматично поемане на целия дълг е политическа интерпретация, а не финансов факт", каза заместник-министърът.

Според финансовото министерство отлагането на евентуално финансиране може да създаде сериозни рискове.

Петкова обясни, че международните финансови пазари традиционно са по-слабо активни през август, което може да доведе до по-висока цена на бъдещото финансиране.

„Отговорната финансова политика изисква осигуряването на ресурс предварително, а не когато ликвидният проблем вече е настъпил“, заяви тя. И отправи и предупреждение, че без навременно осигуряване на ликвидност могат да възникнат проблеми с изплащането на ключови държавни разходи.

"Кой ще обясни на пенсионерите, на лекарите и на младите майки, че бюджетът няма достатъчно средства за пенсии, заплати и социални плащания?", попита Петкова от парламентарната трибуна.

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