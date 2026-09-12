Петкова защити Бюджет 2026: Няма шокови данъци и рязане на доходи
Финансовото министерство залага плавна стабилизация, за да свие дефицита от 7,4% до 5,7% през 2026 г.
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Финансовото министерство залага плавна стабилизация, за да свие дефицита от 7,4% до 5,7% през 2026 г.
Без навременно осигуряване на ликвидност могат да възникнат проблеми с изплащането на ключови държавни разходи
От началото на годината са възложени 750 финансови инспекции за проверка на законното изразходване на над 1,6 млрд. лева
Именити политици, спортисти и актьори черпят днес
Свързано е с противодействие на злоупотреби при разходване на публични средства
Споразумението за взаимодействие потвърждава желанието и на двете страни за по-тясно сътрудничество
Тя беше служебен министър на финансите в последните два кабинета "Главчев".
Предложението за освобождаването е на министъра на финансите Теменужка Петкова
Теменужка Петкова е перфектен избор за финансов министър, каза Людмила Петкова
Финансовият министър отбеляза, че ръстът на заплатите и пенсиите е значителен
На въпросите на народните представители ще отговаря служебният финансов министър Людмила Петкова
Главчев разговаря с кметовете на Габрово, Троян и Тетевен
Ведомството е дало отрицателни становища по казусите с увеличаване на доходите
И да не забравим! Кой ни докара до това дередже, риторично попита бившият министър
Министър Петкова добави, че България е на прага на приемането в еврозоната и трябва да се придържа към определени критерии
Въвеждането на минимална положителна ставка, която ще нараства с годините, ще доведе до драстично увеличение на крайните цени за потребителите
ДПС-Ново начало отново ви призоваваме да не се поддавате на политически натиск, пише той до финансовия министър Людмила Петкова
Людмила Петкова допусна, че бюджетът за догодина може да бъде приет от парламента и в началото на 2025-та
Финансовият министър Людмила Петкова се срещна с шефката на Европейската инвестиционна банка
Тя призова за бързо разглеждане на предложенията за промени в парламента