Петкова защити Бюджет 2026: Няма шокови данъци и рязане на доходи

Бюджет 2026 е изграден като опит за плавна стабилизация на публичните финанси, а не като шоков план за рязко орязване на разходи и вдигане на данъци. Това заяви зам.-министърът на финансите Людмила Петкова в студиото на „Здравей, България“. По думите ѝ целта е икономиката да продължи да расте, а България да запази конкурентната си данъчна среда с ниски налози. Проектът предвижда дефицитът да бъде намален от 7,4% до 5,7% от БВП през 2026 г., а до 2028 г. да се върне под границата от 3%.

Плавен път вместо ударно рязане

„При дефицит 7,4 са възможни два подхода. Единият е за шокова консолидация - увеличаване на данъци и рязко намаляване на разходи, въпросът е каква е цената - тежки икономически и социални последици. Вторият - плавна стабилизация със структурни реформи“, заяви Людмила Петкова.

Според нея сегашните дисбаланси не са резултат от последните няколко месеца, а от отлагани години наред реформи и неоценени рискове. Така зам.-министърът защити тезата, че бюджетът не може да бъде върнат механично в рамка само с едно действие, без това да удари икономиката и доходите.

Вчера финансовият министър Гълъб Донев представи проектобюджет с дефицит 5,7% от БВП, равен на малко над 7,2 млрд. евро. Заложените приходи са 49,561 млрд. евро, а разходите - около 56,8 млрд. евро, като държавният дълг се очаква да достигне 37,7 млрд. евро през 2026 г., под 35% от БВП.

Администрацията влиза в проверка

Петкова посочи като първа основна реформа реорганизацията на публичната администрация. По думите ѝ ще бъдат намалявани незаети бройки или позиции, заети от пенсионери, но това трябва да стане заедно с модернизация и дигитализация на процесите.

„Подготвя се цялостен анализ на администрацията, в който се посочва къде се дублират функции, дали има възможност сливане на структури. Всички структурни реформи започват сега, но ефект ще има следващата година“, поясни тя.

Зам.-министърът уточни, че всеки работодател ще преценява индивидуално каква е необходимостта от съкращения и оптимизация на персонала. Така кабинетът се опитва да избегне образа на масова чистка, но оставя отворена вратата за реално свиване на щатове там, където има дублиране или неефективност.

Издръжката вече е изядена наполовина

Петкова обясни, че заради удължителния закон вече са направени промени, които ограничават възможността за рязко намаляване на издръжката. Според нея разходите за ток, вода и консумативи растат, а половината от средствата за издръжка вече са изразходвани.

„Може да се намали издръжката, но това означава държавните структури да не могат да функционират. Както приходните, така и разходните мерки в бюджета за тази година са с краткосрочен ефект. Те оказват влияние сега, останалите се разработват и ще бъдат включени в план-сметката за 2027 година“, подчерта Петкова.

Данните на Фискалния съвет показват защо темата е толкова чувствителна. Към края на май 2026 г. натрупаният бюджетен дефицит е 2,5 млрд. евро, или 2% от БВП - най-високата стойност за последните 20 години. Само през май дефицитът е 0,74 млрд. евро, също рекордно равнище за периода от 2007 г. насам.

Пари от осигуровки, такси и хазарт

Сред основните приходни мерки остава повишаването на максималния осигурителен доход от 1 август до 2300 евро. Петкова подчерта, че вдигането на максималния осигурителен доход носи не само задължения, но и права.

В бюджета са заложени още увеличение на винетните такси с 30%, разширяване на тол системата, по-високи акцизи върху цигарите и нови данъчни мерки в хазартния сектор. Според представените данни кабинетът очаква малко над 90 млн. евро допълнителни приходи от максималния осигурителен доход, около 53 млн. евро от винетки и тол система и около 100 млн. евро от облагане на печалбите от хазарт.

Същевременно се обсъжда и горен праг за част от възнагражденията и допълнителното материално стимулиране в администрацията. „Средно се получава по 250-350 евро на тримесечие, като има изключения. Затова ще се ограничи индивидуалният таван“, отбеляза Петкова.

Сивият сектор като фискален резерв

Зам.-министърът постави силен акцент върху сивата икономика, която определи като фискален резерв. По думите ѝ държавата трябва да събере средства от секторите, в които дейност се укрива или не се отчита коректно.

„Сивият сектор е фискален резерв, държавата трябва да събере средствата от него. Усилията ни са насочени към намаляване на този вид икономика“, заяви Петкова.

През 2026 г. се планира усъвършенстване на фискалния контрол върху високорискови бързооборотни стоки като плодове, зеленчуци, мляко и месо. Втората мярка е дигитален контрол върху цялата верига на доставки на горива, а третата - засилен контрол върху електронната търговия. Петкова даде пример с нерегистрираните нощувки, като заяви, че около 70% от тях не се декларират и върху тях не се плащат данъци.

От Министерството на финансите вече беше обявено и намерение за по-строг контрол върху електронната търговия, рисковите стоки и доставките на горива, а от 2027 г. се предвижда задължително електронно фактуриране за всички местни доставки.

Доходите остават защитена линия

Проектобюджетът предвижда държавните служители да започнат поетапно да плащат лични осигуровки, но нетните им доходи да бъдат компенсирани. Не се предвижда замразяване на минималната работна заплата, а промяна в механизма за определянето ѝ.

В бюджета са включени допълнителни средства за здравеопазване, образование, култура и общински инвестиции. Капиталовите разходи са планирани на 9,36 млрд. евро, очакваният икономически растеж е 2,6%, инфлацията в края на годината - 5,2%, а максималният размер на новия държавен дълг може да достигне 10,1 млрд. евро.

Големият тест ще бъде дали кабинетът ще успее да покаже реално и устойчиво намаляване на разходния натиск, без да блокира администрацията и без да свали доходи. Ако приходите от сивия сектор останат само намерение, а структурните реформи се отложат за 2027 г., Бюджет 2026 може да се окаже само временна спирачка пред по-дълбок проблем. Ако мерките проработят, това ще е първият реален опит държавата да излезе от рекордния дефицит без ударно поскъпване на данъчния модел.

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