Държавата влиза в цените на храните, Абровски посочи червената линия

Държавата готви нов натиск срещу необоснованите надценки на храните, като въвеждането на "справедлива цена" трябва да покаже кога стойността в магазина е трудно обяснима. Земеделският министър Пламен Абровски даде показателен пример - ако яйца се продават за 3-4 евро, а изчислената справедлива цена е около 1 евро, търговецът или производителят ще трябва да обясни огромната разлика.

Паралелно ведомството засилва проверките на вноса, където вече са открити подозрително ниски декларирани цени - включително домати от трети страни за едва 30 евроцента за килограм. Министерството подготвя и данъчни стимули за земеделците, които се кооперират, както и сериозна реформа на собствената си администрация.

"Справедливата цена" влиза срещу големите надценки

Абровски подчерта, че България е пазарна икономика и държавата не може административно да определя цените. Според него обаче правителството трябва да се намесва, когато има очевидни изкривявания, без да разрушава конкуренцията.

Точно такава роля трябва да има подготвяната "справедлива цена" - ориентир, който да показва доколко крайната стойност на дадена основна храна е обоснована. Министърът очаква механизмът да има "дисциплиниращ ефект" върху търговските вериги и необоснованото поскъпване. Правителството вече обяви и намерение да изсветли цялата верига на доставки - кой на кого продава, на каква цена и къде се натрупва надценката.

Домат за 30 евроцента запали червената лампа

Една от най-фрапиращите находки при засиления контрол са домати първо качество, декларирани при внос от трети страни за около 30 евроцента за килограм. При други доставки цената достига 1,30 евро, което според Абровски показва необяснимо голяма амплитуда.

Министърът заяви, че подобни случаи трябва да се проверяват и чрез насрещни проверки на фактурите в държавата на произход. По думите му досега почти не е имало подобна координация със Северна Македония, Косово и Албания, въпреки че проблемът съществува от години. При проверяваните досега плодове и зеленчуци не са открити остатъци от пестициди.

Проблемът е бил пренебрегван 10 години

Според земеделския министър в продължение на поне десетилетие въпросът с подозрително ниските цени на част от вносните плодове и зеленчуци е оставал в "сива зона" между земеделското, финансовото и икономическото ведомство.

Абровски смята, че изкуствено занижени фактури могат да увреждат не само българските производители, които трябва да се конкурират с нереално евтин внос, но и държавния бюджет чрез по-ниска декларирана стойност на стоките. Министерството вече анализира резултатите от засилените проверки.

Данъчни бонуси за фермерите

Другата голяма промяна е насочена към самите земеделци. Министерството разработва закон за кооперирането и ще предложи на финансовия министър пакет от данъчни стимули, които да залегнат в следващия бюджет.

Целта е силно фрагментираните български производители да бъдат насърчени да се обединяват, да договарят по-добри условия и да бъдат по-конкурентоспособни спрямо големите доставчици и търговски вериги.

Абровски обяви и намерение за реформа в земеделската администрация. Според него има структури с припокриващи се функции, както и множество незаети щатни бройки, а част от агенциите могат да бъдат обединени.