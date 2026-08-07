Над 150 тона стоки от трети държави не са допуснати в страната през месец юли

В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол, включително при временно засилен официален контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз, не са допуснати за въвеждане в страната 35 пратки с над 150 тона стоки с произход от трети държави.

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер и домати с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, и смокини поради замърсяване с Афлатоксини.

При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствия в сертификатите им, както и лимони поради незадоволителна документална проверка. Не е допусната и пратка с дървен опаковъчен материал (ДОМ), поради несъответствие със стандарт 15/ IPSM 15.

В категорията на продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с млечни продукти, охладена риба, колаген и дъвчещи предмети за кучета поради незадоволителна идентификационна проверка, както и пратка с яйца поради незадоволителна документална проверка.

Създадени са общо 24 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

Контролът на Агенцията е постоянен и има за цел да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и да гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.