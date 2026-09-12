Над 150 тона стоки от трети държави не са допуснати в страната през месец юли
Контролът на Агенцията по храните е постоянен
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Контролът на Агенцията по храните е постоянен
Пламен Абровски подготвя промени в Закона за храните, регистрация на вноса и по-строго следене на фирмите с нарушения
Любомир Кулински предупреди за масови нарушения и засилен контрол преди Великден
На “Капитан Андреево” в момента е много по-зле отколкото преди осем-девет месеца
София. Проверките на БАБХ ще се засилват, но не като количество, а като качество. Това заяви председателят на Българската агенция за безопасност на хр...