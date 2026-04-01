БАБХ стисна здраво пазара! Тонове опасна храна отиват за унищожение

„Откриват се обекти, които съхраняват и вероятно реализират храни със съмнително или ниско качество“, съобщи директорът на дирекция „Контрол на храните“ в БАБХ Любомир Кулински, като предупреди за сериозни нарушения в магазинната мрежа. По думите му проверките са „изключително масирани“ и обхващат цялата страна.

Кулински говори по време на 20-я Великденски форум на кампанията „Да! на Българската храна“. Темата е "Предизвикателства и възможности пред агросектора. Гарантиране на продоволствената сигурност на България".

Той подчерта, че при инспекциите се установяват както продукти с изтекъл срок на годност, така и неправилно съхранявани храни, които не отговарят на изискванията. „Има недобросъвестни търговци, които се опитват да реализират такива стоки“, посочи Кулински и добави, че в тези случаи агенцията действа „безкомпромисно“.

По думите му вече са иззети значителни количества храни, които са насочени за унищожение. „В момента говорим за десетки килограми, но съвсем скоро ще станат стотици тонове“, заяви той, като уточни, че причините са различни - от изтекъл срок до съмнения за качество и произход.

В навечерието на Великден контролът ще бъде още по-засилен. Проверките ще обхванат цялата търговска мрежа - от магазини и складове до производители и транспорт. „Ще има тотален контрол на търговската мрежа“, подчерта Кулински.

Инспекциите ще се извършват със съдействието на МВР, като ще се проверяват и превозни средства при съмнения за нерегламентиран транспорт на храни. Особено внимание ще се обръща на връзката между нелегално производство и предлагане в магазините.

Освен стандартните проверки на месо, яйца и празнични продукти, агенцията ще следи и за опити за заобикаляне на правилата чрез нерегламентирани канали. „Тази година контролът ще бъде още по-интензивен“, заяви Кулински.

Той подчерта, че целта е да се гарантира безопасността на храните по празниците и да се ограничат практиките, които застрашават потребителите. „Няма да има компромиси, когато става дума за здравето на хората“, категоричен бе той.

