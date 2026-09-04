Край на сиренето без истинско мляко. Абровски даде срок

Сирене да може да се нарича „сирене“ само когато действително е произведено от мляко. Такава промяна подготвя Министерството на земеделието и храните, обяви пред бТВ ресорният министър Пламен Абровски. До една-две седмици във ведомството трябва да започне работа специална група за млечните продукти, а около 1 ноември новата наредба може вече да е в сила. Темата излезе на преден план след изследването на „Активни потребители“ и последните проверки на Българската агенция по безопасност на храните.

Има ли растителна мазнина, няма да е сирене

Абровски призна, че действащото законодателство позволява прекалено широк кръг продукти да се продават като сирене. Според него именно тази възможност трябва да бъде ограничена, така че потребителят да знае точно какво купува.

„Когато на теб законодателството е така създадено, че ти позволява да заобикаляш правилата, такъв тип мазнини могат да бъдат включени. В момента законодателството позволява прекалено широки вариации на „сирене“, заяви министърът. Той даде да се разбере, че след промяната наименованията „сирене“ и „кашкавал“ трябва да останат само за продукти, произведени от мляко и отговарящи на съответните изисквания.

„Има ли растителна мазнина, продуктът няма да се нарича сирене“, категоричен беше Абровски. Останалите изделия ще трябва да носят други наименования, които ясно да показват на купувача какъв продукт стои пред него.

Работна група започва до две седмици

По думите на земеделския министър до една-две седмици в Министерството на земеделието и храните ще заработи групата, която трябва да подготви новите правила. Абровски посочи около 1 ноември като реалистичен срок наредбата да бъде готова и да е влязла в сила.

Новите текстове ще трябва да очертаят много по-ясна граница между традиционните млечни продукти и изделията, при които са използвани други суровини. Така наименованието върху опаковката трябва да отговаря по-точно на действителния състав.

Изследване отвори темата

Министърът коментира резултатите от изследването на „Активни потребители“, според което при повечето от 12 проверени сирена е установено високо съдържание на вода. Данните предизвикаха критики и към инициативата „Кошница с грижа“, след като част от изследваните продукти са били включени в нея.

„Сирене с повишено водно съдържание означава, че протеинът в него е силно редуциран. Това се прави обикновено със сухо мляко. За да можеш да го докараш до там да имаш сирене, вече се добавят изкуствените мазнини“, обясни Абровски. По думите му над определено съдържание подобен продукт вече би трябвало да се обозначава като „формована извара“, а не като сирене.

В „Кошница с грижа“ има и сирене по БДС

Абровски защити правителствената инициатива и подчерта, че сред продуктите в „Кошница с грижа“ има и сирене по БДС. По думите му това е продуктът, който отговаря на най-високия установен стандарт за качество.

„Кошница с грижа“ е прекрасна инициатива на правителството. Тя е първа стъпка към подреждане на целия сектор. Това ще бъде резултатът. Нашата верига на доставки е счупена. Моделът на земеделието ни е много сбъркан“, заяви министърът.

Според Абровски проблемите с качеството и цените не могат да бъдат разглеждани само на ниво магазин. Трябва да се проследи цялата верига - от земеделския производител, през преработката и дистрибуцията, до крайния търговец.

Половин тон храни спрени във Варна

Паралелно с подготовката на новата наредба продължават и проверките на БАБХ. Само вчера инспекторите са влезли в четири предприятия във Варна - две месопреработвателни и два пакетажни цеха, в които се извършва преработка. В две от четирите предприятия са установени несъответствия, а над половин тон храни са поставени под възбрана.

Става дума за топени сирена и краве масло. Абровски обясни, че при подобни стоки нарушенията най-лесно се установяват именно в момента на препакетиране и преетикетиране, преди продуктът да получи нова опаковка и проследяването му да стане по-трудно.

„Учим предприятията да не правят глупости“, коментира министърът във връзка с проверките. Според него контролът трябва да стига колкото може по-близо до началото на хранителната верига, защото там несъответствията могат да бъдат установени най-ефективно.

БАБХ работи, но не трябва да всява страх

Земеделският министър увери, че българските граждани трябва да бъдат спокойни и че БАБХ извършва активен контрол. Той отхвърли критиките, че институциите улавят само малка част от проблемните стоки, като обясни, че не всяка проверка и всяко нарушение се превръщат в публична новина.

„Ако всеки ден заливате хората с информация „този продукт такъв, онзи продукт онакъв“, никой няма да купува и ще направим лоша реклама. Най-хубавото нещо е, когато контролът действа, но не го афишираш“, каза Абровски. По думите му прекомерното разгласяване на всеки установен проблем може да създаде у потребителите усещане, че целият хранителен пазар е рисков.

Министърът подчерта, че целта на проверките трябва да бъде нарушенията да се установяват и прекратяват, а предприятията постепенно да бъдат принудени да спазват правилата. Паралелно с това новата наредба за млечните продукти трябва да затвори част от възможностите за използване на подвеждащи наименования върху храните.