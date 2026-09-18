Земеделците получават близо 44 цента помощ за литър гориво

Близо 44 евроцента на литър ще получат българските земеделски производители като компенсация за по-високата цена на газьола. Средствата са част от предвидените 170 млн. евро държавна помощ за сектора.

Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски след работна среща в Министерския съвет, посветена на мерките заради високите цени на горивата.

От общия пакет 100 млн. евро ще бъдат насочени конкретно към компенсация за разликата между цената на газьола през 2025 г. и тази през 2026 г.

Според Абровски размерът на помощта е значително по-висок от аналогичната подкрепа в някои други европейски държави.

Във Франция земеделските производители получават 15 евроцента на литър, а в Испания – 20 евроцента. Гърция и Румъния не са предвидили подобна финансова подкрепа за сектора.

„Това, което сме предвидили, се случва, има го. Предвидили сме го преди няколко месеца, за да може, когато в момента е най-необходимо на българските граждани и на българските земеделски производители, то да се случи“, заяви Абровски.

Мерките били заложени още в бюджета

Земеделският министър подчерта, че голяма част от мерките за подкрепа вече са били предвидени в бюджета за 2026 г.

По думите му правителството е подготвило мерките предварително, за да може да реагира при настоящото поскъпване на горивата.

„Докато някои хора лятото спяха под чадърите и си почиваха, правителството никога не е спирало да работи за своите граждани“, заяви Абровски.

Той защити и бюджета за 2026 г., който според него е предвиждал част от кризите, които се проявяват в момента.

„Това беше бюджет, който предвиждаше кризите, които в момента се случват“, каза министърът.