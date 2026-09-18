Дизелът у нас удря исторически рекорд. Кабинетът подготвя мерки

След историческия скок в цените на дизела у нас кабинетът подготвя мерки за най-засегнатите сектори. Сред тях са транспортът и земеделието, като от властта уверяват, че ще бъде предвидена подкрепа и за потребителите.

Последните данни показват нов исторически пик при цените на дизела по бензиностанциите. Заради поскъпването от бранша очакват до края на седмицата да бъде премината и психологическата граница от 2 евро за литър масов дизел.

От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозират още, че бензинът А-95 може да достигне 1,70 евро за литър.

На фона на рекордните стойности правителството обсъжда конкретни мерки за ограничаване на натиска върху бизнеса и гражданите, като особено внимание ще бъде насочено към секторите, за които горивата са ключов разход.