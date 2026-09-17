Исторически шок с дизела у нас. Вече е факт

Цената на дизела у нас достигна абсолютен исторически връх, а рязкото поскъпване на горивата вече засилва натиска върху транспорта, бизнеса и цените на основни стоки. На 17 септември литър дизел се продава за около 1,94 евро, или 3,74 лева. Проверка на NOVA назад в статистиката не открива по-висока стойност на горивото у нас.

Сегашните нива надхвърлят дори пиковете от първите месеци след началото на войната в Украйна през 2022 г. Тогава, въпреки опасенията, че дизелът ще достигне 4 лева, през юли цената му е била около 3,56 лева, или 1,82 евро за литър.

Ефектът вече се усеща и извън бензиностанциите. Производители предупреждават за нарастващ натиск върху крайната цена на хляба, като сред причините посочват значително по-скъпия транспорт и цената на зърното. Така високите разходи за гориво създават риск от ново поскъпване и на други стоки и услуги.

На политическо ниво опозиционни партии настояват за мерки, които да смекчат удара върху домакинствата, докато правителството обяви, че подготвя пакет за подпомагане, който се очаква да бъде представен в следващите дни.

Търговците на горива и превозвачите, с които NOVA разговаря, определят ситуацията като изключително тежка. Един от пряко засегнатите е Пламен Боевски, който всеки месец изминава близо 50 000 километра в Севлиевско. За почти 40 години зад волана той казва, че не помни подобни стойности на колонките.

„Такова нещо, каквото е сега, просто и в най-големите си кошмари не съм си мислил, че може да се случи“, коментира Боевски. Той припомни, че дори около световната финансова криза през 2008 г. горивата са достигали приблизително 2,60-2,70 лева за литър.

Скъпият дизел вече изправя превозвачите и пред въпроса дали да увеличат цените на билетите. Боевски обмисля подобна стъпка още през следващите месеци, но предупреждава, че тя може да се окаже непосилна за част от пътниците. „Дори да вдигнем цената с 20 или 25%, не съм убеден, че една част от пътниците ще могат да си го позволят“, посочи той.

Самите пътници също усещат натиска. Станислав Боев разказва, че вече пътува само два пъти месечно. „Не мога всеки ден. Скъпо ми е, но нямам друг начин“, казва той.

Че става дума за необичайно високи стойности, потвърждават и собственици на бензиностанции. „Това е цена, която е рекордно висока. Поне аз не съм виждал такава“, заяви Венцислав Пенгезов. По думите му дори след началото на войната в Украйна не е виждал дизелът да достига сегашните нива.

Ако високите цени се задържат, опасенията са, че ефектът постепенно ще се пренесе върху цялата икономика - чрез по-скъпи доставки, транспорт и производство. На този фон представители на бизнеса и синдикатите предлагат държавата да насочи подкрепа към обществения транспорт.

Според Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България подобна мярка би могла едновременно да намали общото потребление на гориво и да запази транспортната услуга достъпна за хората.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров също настоява за директно подпомагане на градския и междуградския обществен транспорт, независимо дали операторите са частни, общински или държавни, както и на железниците. Според него обаче помощта трябва да бъде обвързана с ясно условие – превозвачите да не увеличават цените на билетите.

По данните на националната статистика, цитирани в репортажа, цените в сектор „Транспорт“ са нараснали с 25% за година, като поскъпването на горивата е сред основните причини.