По-малък удар от сметките за ток. До 140 млн. евро помощ за бизнеса

Бизнесът получава нова защита срещу резките скокове на цената на електроенергията. Правителството одобри програма, по която държавата може да компенсира до 80% от разликата над базова цена от 122,71 евро за мегаватчас. Мярката ще важи за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г., а предвиденият бюджет е до 140 млн. евро.

Основната полза за компаниите е, че част от риска от внезапно поскъпване на тока няма да остава изцяло за тях - особено важно за производства, при които електроенергията е сериозен разход. Програмата беше включена в дневния ред на Министерския съвет именно за този десетмесечен период.

До 80% от разликата над 122,71 евро

Механизмът е сравнително прост. След края на десетмесечния период ще се изчисли средната цена на електроенергията на сегмента „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса. Тя ще бъде сравнена с базовата стойност от 122,71 евро за мегаватчас без ДДС.

Ако средната борсова цена е по-висока, компенсацията може да достигне до 80% от разликата. Точният процент обаче ще бъде определен от Министерския съвет след приключването на периода и ще зависи от наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Например, ако средната цена за периода се окаже 160 евро за мегаватчас, разликата спрямо базата ще бъде 37,29 евро. При максимална компенсация от 80% помощта би достигнала около 29,83 евро за всеки компенсиран мегаватчас. Това е само пример - реалният процент ще стане известен след края на програмата.

По-предвидими разходи за фирмите

Именно тук е съществената полза за бизнеса. При рязък борсов скок фирмите няма да трябва да поемат сами целия допълнителен разход. Това дава известен буфер за производствените разходи и намалява риска един енергиен шок веднага да се превърне в по-скъпа продукция, загуба на поръчки или свиване на дейността.

Още при предишния компенсаторен механизъм Министерството на енергетиката подчерта, че целта е компаниите да могат по-добре да планират разходите си и да не вдигат превантивно цените на стоките и услугите заради опасения от скъп ток.

За експортните предприятия това е особено важно, защото те се конкурират с компании от държави, в които енергийните разходи могат да бъдат по-ниски или по-предвидими. Правителството и при други действащи енергийни схеми посочва нестабилните цени в Югоизточна Европа като риск за конкурентоспособността на българските предприятия.

Фирмите няма сами да кандидатстват за парите

Помощта ще стига до небитовите клиенти чрез техните търговци на електроенергия, доставчиците от последна инстанция и оператора на организирания пазар. Тоест компенсацията ще преминава през доставчика, с когото фирмата има договор за електроенергия.

Плащането по новата програма е предвидено еднократно след края на десетмесечния период. Това означава, че компаниите ще получат компенсацията със задна дата за съответното потребление, а не непосредствено при всеки ценови пик.

Тук има и важна уговорка - максималните 80% не са предварително гарантирани. Реалният размер ще зависи от решението на кабинета и от средствата, с които Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще разполага към момента на плащането.

Помощ и за мрежите - косвена полза и за клиентите

Програмата не обхваща само фирмите. Компенсации ще получават и операторът на електропреносната мрежа и електроразпределителните дружества за електроенергията, която купуват за технологичните си разходи.

Това също има значение за бизнеса. Когато мрежовите оператори плащат много повече за технологичните загуби, разходите им нарастват и се създава натиск за по-високи мрежови цени. Подобни компенсации са използвани и в предишни програми именно като начин да се ограничи необходимостта от повишаване на мрежовите услуги за крайните клиенти.

Така фирмите могат да получат двоен ефект - пряка компенсация при висока борсова цена и косвена защита от допълнително поскъпване на мрежовите услуги.

Бюджетът е до 140 млн. евро

За цялата програма са предвидени до 140 млн. евро. Парите ще се отпускат до изчерпване на този бюджет или на наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ - което от двете настъпи първо.

Няма да се допуска и двойно подпомагане. Небитови клиенти, които вече получават компенсации за същите разходи и същия период по друга правителствена програма, няма да могат да се възползват и от тази схема.

За бизнеса голямата полза е ясна - държавата поема част от риска при нов ценови шок на енергийния пазар. Това не замразява сметките за ток и не гарантира максималната помощ, но дава на фирмите буфер срещу най-резките движения на борсата и повече възможност да запазят цените, производството и конкурентоспособността си.