Български инвеститор купува голяма ТЕЦ в „Марица Изток“

Една от най-големите въглищни централи в България е пред смяна на собствеността. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е в процес на продажба на български инвеститор, потвърди министърът на енергетиката Ива Петрова. Сделката все още не е финализирана, но промяната идва в момент, когато държавата също започва мащабно преструктуриране на комплекса „Марица Изток“ и подготвя нови индустриални и енергийни инвестиции в региона.

Сделката е в ход, но още не е приключила

„Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на „КонтурГлобал“, заяви Ива Петрова.

По-рано през август стана известно и кой е заявил официално намерение да придобие контрол върху централата. „Номад кепитал груп“ ЕООД е подала уведомление до Комисията за защита на конкуренцията за придобиване на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД. КЗК образува производство по планираната концентрация.

Компанията купувач е регистрирана през март 2026 г. и е свързана чрез собствеността си с групата около търговеца на електроенергия „Номад Енерджи Къмпани“. Към момента обаче фактът, че има заявен купувач и процедура пред регулатора, не означава, че сделката вече е приключена.

Паралелно държавата събира мините и ТЕЦ 2 в нов холдинг

Докато частната централа върви към нов собственик, държавата преструктурира останалата част от ключовия въглищен комплекс.

Документите за вписването на „Холдинг Марица Изток“ вече са подадени в Търговския регистър, съобщи Петрова. В новата структура се обединяват ТЕЦ „Марица Изток 2“, „Мини Марица-изток“ и дружеството „Мини Марица-изток - възстановяване на минни терени“. Министерството на енергетиката вече представи създаването на холдинга като първа стъпка към нов модел за държавните дружества в комплекса.

Капиталът на новото дружество е 550 млн. евро. В тази сума обаче влизат и около 260 млн. евро стари задължения на мините към Българския енергиен холдинг.

Това означава, че холдингът започва работа не само с големи активи, но и със значителен финансов товар, който трябва да бъде управляван паралелно с прехода на региона към нови икономически дейности.

230 млн. евро за нов живот на минните терени

Един от ключовите планове е рекултивираните терени на „Мини Марица-изток“ постепенно да бъдат превърнати в индустриални зони и площадки за нови инвестиции.

За рекултивация по Фонда за справедлив преход са предвидени до 230 млн. евро.

„Част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства. Има изключително голям интерес“, заяви енергийният министър.

Идеята е огромните площи, освободени след въгледобива, да не останат икономически неизползвани, а постепенно да привличат производства и нови енергийни мощности. Именно това е един от ключовите въпроси за бъдещето на Старозагорския регион, където хиляди работни места са пряко или косвено свързани с въглищната енергетика.

Фотоволтаици, батерии и електроенергия от дървесен чипс

Плановете включват и конкретни нови инвестиции. Предвижда се фотоволтаична централа за собствени нужди на „Мини Марица-изток“ на стойност около 20 млн. евро.

Обсъжда се и изграждане на инсталация за производство на електроенергия от дървесен чипс в ТЕЦ „Марица Изток 2“, както и по-мащабни проекти за фотоволтаични мощности и системи за съхранение на електроенергия в батерии.

Така в рамките на няколко седмици около „Марица Изток“ се очертават две паралелни големи промени - американската „КонтурГлобал“ се подготвя да излезе от собствеността на ТЕЦ 3, а държавата събира собствените си въглищни активи в нов холдинг и търси начин постепенно да превърне минните терени в база за следващото поколение индустриални и енергийни инвестиции.