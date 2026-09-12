Рекордно ниският Дунав натисна АЕЦ, но системата остава стабилна
Соларите вече произвеждат почти колкото атомната централа за ден, а батериите поемат част от вечерното потребление
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Соларите вече произвеждат почти колкото атомната централа за ден, а батериите поемат част от вечерното потребление
Предвижда се увеличение между 2,38% и 3,24% за битовите потребители, готвят протест
Дават 60 млн. лв. на малки фирми, променят методиката за цената на електроенергията
Общественото брожение оказва натиск на цените в посока надолу
Енергийният министър Теменужка Петкова заяви в ефира на БНТ, че "няма икономически основания за поскъпването на електроенергията от 1 юли, показват ан...
Политическата група на БСП Лява България в СОС ще поиска "водни помощи" за бедните домакинства в София. След промените от 31.07.2015г. на § 1, т. 4 от...
Произвежданият скъп ток от когенерациите на топлофикациите и заводските централи надува цената на електроенергията с 285 млн. лв. Това заяви в КЕВР пр...
44,07 лв. за МВтч е цената на най-скъпата електроенергия, продадена във вторник, по време на първата реална тръжна сесия на Българската независима ене...
Електроенергията може да поскъпне през 2016 г. в рамките на 2-3%, като резултат от либерализацията на пазара. Това заяви министърът на енергетиката Те...
Приемане до март на антикорупционния закон на Меглена Кунева и Закона за съдебната власт, намаляване с 10% на разходите в държавната енергетика с очак...
Но след покачването очаквам и рязък спад в цената, каза енергийният министър Възможно е поскъпване на тока за населението след пълната либерализация...
Бизнесът си стисна ръцете с правителството за цената на тока. предаде БГНЕС. "Подписахме пакет от мерки. Работодателите влизат в ценообразуването", об...
Работодателските организации ще се срещнат с премиера Бойко Борисов относно подготвяният от тях протест срещу високите цени на тока. Срещата бе анон...
Ще протестираме, докато не постигнем реформа в сектора Трябва да има осъдени политици заради неизгодните договори, казва Кирил Домусчиев - Парите ни...
Работодателите искат мораториум за сделки с нови ВЕИ Социалните партньори чакат оставката на шефа на КЕВР Нов, по-мощен национален протест през септ...
Във връзка с очакваните нови цени на електроенергията, които влизат в сила от 01 август 2015 г., „ЧЕЗ Разпределение България" АД започва извънредно от...
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва днес окончателно да оповести новите цени на електроенергията, които трябва да влязат в сила от...
Безпрецедентен общ национален протест организират днес работодателските и синдикалните организации. Те се обявяват срещу липсата на реформи в енергети...
Обявяваме нови цени в петък, влизат в сила от 1 август, контрира КЕВР Цената на тока не би трябвало да се повиши. Това заяви премиерът Бойко Борисов...
Петкова каза "да" на такса "задължение към обществото" и за износа Бизнесът с план как увеличението да не минава 1,16 лева След като отложи с месец...