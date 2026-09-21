Нов сигнал за цените у нас! Горивата бутат инфлацията нагоре

Инфлацията в България се оказва по-упорита от очакваното и Кей Би Си повиши прогнозата си за средногодишното поскъпване през 2026 г. до 5%. Само преди месец белгийската банкова група очакваше 4,7%, а новата оценка идва на фона на по-скъпи горива, транспорт и напрежение на енергийните пазари. Въпреки това прогнозата за икономическия растеж не се променя - 2,6% тази година и 2,4% през 2027 г. Най-големият риск за домакинствата остава дали новите ценови шокове ще се окажат временни или ще се задържат по-дълго.

Кей Би Си вече очаква 5% инфлация

Септемврийският икономически обзор на Кей Би Си вдига прогнозата за средногодишната инфлация в България с 0,3 процентни пункта - от 4,7% на 5%. Същата корекция е направена и за 2027 г., когато банката вече очаква 3,8% вместо досегашните 3,5%.

Промяната не е маловажна, защото показва, че ценовият натиск се оказва по-силен и по-продължителен от очакваното само преди няколко седмици. Според анализа основният натиск идва от горивата и транспорта, докато при храните картината засега остава сравнително по-благоприятна.

Годишната инфлация в България се е ускорила до 5,1% през август. Именно това развитие кара анализаторите да бъдат по-предпазливи за следващите месеци.

Растежът засега държи темпото

По отношение на икономическия растеж Кей Би Си не променя прогнозата си. Очакването остава за увеличение на брутния вътрешен продукт с 2,6% през 2026 г. и с 2,4% през 2027 г.

Отчетеният тримесечен растеж от 0,7% се вписва в досегашните очаквания на банката и засега не дава основание за промяна на основния сценарий. По-слабото темпо, прогнозирано за следващата година, вече беше включено и в августовския обзор.

Това означава, че поне на този етап българската икономика не се очаква да изпадне в стагнация. Проблемът е, че растежът върви редом с инфлация, която отново се ускорява и изяжда част от увеличението на доходите.

Сушата удря и енергетиката

Към ценовия натиск се добавя и още един риск - сушата. Според Кей Би Си тя е довела до ограничаване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ с около 120 мегавата, което е допринесло за натиска върху регионалните цени на електроенергията.

Това е важен сигнал, защото цената на тока бързо се пренася върху производството, транспорта и крайните цени на много стоки и услуги. Ако подобен натиск се запази, очакваното успокояване на инфлацията през 2027 г. може да се окаже по-бавно.

Базовият сценарий на анализаторите все пак е, че инфлацията ще започне да отслабва през следващата година, когато ефектът от последните ценови шокове постепенно намалее.

Еврото и инвестициите остават плюс за България

В предишната си прогноза Кей Би Си посочи приемането на еврото и първите признаци за засилване на преките чуждестранни инвестиции като фактори, които могат да подкрепят икономиката.

Но наред с положителните сигнали има и сериозно ограничение - липсата на работници. През юли 33,3% от промишлените предприятия са посочили недостига на работна ръка като пречка пред дейността им.

Това вече се вижда и в разходите на бизнеса. Почасовите разходи за труд през първото тримесечие са нараснали с 13,4% на годишна база. За работещите по-високите заплати са добра новина, но за компаниите това е все по-сериозен разход, който в някои случаи може да се прехвърля върху крайните цени.

Така българската икономика влиза в познато противоречие - има растеж и силен пазар на труда, но именно недостигът на хора и бързото увеличение на възнагражденията могат да поддържат част от инфлационния натиск.

Как изглежда регионът

Кей Би Си очаква Полша да остане най-бързо растящата сред разглежданите икономики в Централна и Източна Европа с 3,2% ръст през 2026 г. Румъния е единствената, за която прогнозата е за свиване - с 0,2%, при средногодишна инфлация от 8,1%. За Унгария се очаква растеж от 1,8%, за Словакия - 0,7%, а за Чехия - 1,9%.

Общият фон за региона остава труден заради скъпата енергия, сушата, бюджетните ограничения и слабостите в инвестициите. Допълнителен риск е конфликтът в Близкия изток, който вече оказва силен натиск върху цените на природния газ и петрола.

Големият въпрос е колко дълго ще останат високи цените

За България изводът от новата прогноза е двоен. Икономиката засега запазва приличен темп и няма промяна в очакванията за растежа, но инфлацията отново се превръща в по-сериозен проблем.

Кей Би Си очаква натискът да отслабне през 2027 г., но рисковете остават - горивата, транспортът, електроенергията, сушата и високите разходи за труд могат да задържат цените по-високи от желаното.

За домакинствата това означава, че усещането за поскъпване вероятно няма да изчезне бързо, дори икономиката да продължи да расте. А за бизнеса предизвикателството е все по-ясно - да запази производство и инвестиции при по-скъп труд, по-скъпа енергия и недостиг на хора.