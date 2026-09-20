Най-ценният метал поскъпна 640%, преобърна световната индустрия

Металът с най-висока точка на топене и най-висока цена
Волфрамът е един от най-необикновените метали на планетата. Той е толкова плътен, че потъва в разтопено желязо. Толкова твърд, че реже стомана. Толкова устойчив на температура, че остава стабилен там, където други метали се разпадат. Точката му на топене - над 3400°C, е най-високата сред всички чисти метали.
Тази комбинация го прави незаменим в индустрии, които работят на ръба на физическите възможности: авиация, космически технологии, отбранителни системи, електроника, енергетика, добивни машини, медицинска техника. Волфрамът е металът на екстремните натоварвания и точно затова светът не може без него.
Къде се добива волфрамът и кой държи ключа към пазара
Добивът на волфрам е концентриран в малко държави. Рудата се извлича основно от шелове и кварцови жилки, а преработката изисква сложни химични процеси, които малко страни владеят.
Китай е абсолютният лидер - контролира между 70% и 80% от световното производство на волфрамов концентрат и над 78% от добива през 2026 г. Това му дава стратегическа сила, която се усеща в цялата индустрия.
През 2025–2026 г. Пекин въведе строги експортни лицензи и квоти, които ограничиха износа на APT - основната суровина за производство на метален волфрам. Това предизвика глобален недостиг, а цените започнаха да се изстрелват нагоре.
Държавите, които се опитват да настигнат Китай, са няколко:
Казахстан разширява добива си;
Виетнам инвестира в нови мощности;
Русия и Канада развиват проекти за стратегически резерви;
Европа търси рециклиране и алтернативни източници. Но никой не може да се доближи до китайския мащаб. Волфрамът остава метал, чиято съдба се решава в Пекин.
Поскъпването - най-големият скок сред индустриалните метали
Пазарът на волфрам през 2026 г. е в исторически пик. Цените на APT - основният продукт, от който се произвежда металният волфрам, надхвърлят 3000 долара за тон в Ротердам, което е ръст над 200% спрямо предходната година.
Тунгстеновият прах е поскъпнал с над 640% спрямо началото на 2025 г. Това е най-екстремният ценови скок сред всички стратегически метали в момента - по-голям от този на германий, галий, индий и дори редкоземните елементи.
Причините са три:
дългогодишно недоинвестиране в нови рудници;
екологични ограничения, които затрудняват добива;
експортните ограничения на Китай, които свиват глобалното предлагане.
Волфрамът навлиза в ерата на структурен дефицит – недостиг, който няма да бъде решен скоро.
Колко струва волфрамът през 2026 г.
Пазарът е фрагментиран, но данните за първото тримесечие на 2026 г. показват ясно:
APT (амониев паратунгстат) – 1650–1900 USD/mtu в началото на годината, над 3000 USD/тон в Европа през пролетта.
Тунгстенов прах – над 640% ръст спрямо 2025 г.
Феротунгстен – около 320–330 USD/kg, което се равнява на около 9 USD за унция.
САЩ – около 158 602 USD/тон;
Китай – около 138 600 USD/тон;
Германия – около 129 192 USD/тон.
Това са цени, които променят цели индустрии и инвестиционни стратегии.
Защо светът не може без волфрам
Волфрамът е металът на критичните технологии:
В отбраната – за бронебойни снаряди, ракетни дюзи, компоненти за високи температури.
В авиацията – за турбинни лопатки, устойчиви на екстремни натоварвания.
В електрониката – за контакти, проводници, специални сплави.
В енергетиката – за оборудване, което работи при високи температури и налягания.
В медицината – за рентгенови апарати и радиационни екрани.
В бита – за режещи инструменти, свредла, ножове, лампи, нагревателни елементи.
Това е металът, който стои зад всичко, което изисква издръжливост, точност и устойчивост.
Къде е България в тази картина
България няма промишлен добив на волфрам. Имаме исторически находища – в Родопите и Стара планина, но те са малки, неактивни и икономически неефективни при днешните стандарти.
Нашата роля е друга: България е част от европейската индустриална верига, която използва волфрам в машиностроенето, електрониката, инструменталното производство и отбранителната индустрия.
Заводите в Пловдив, Стара Загора, Русе и Шумен работят с волфрамови сплави за инструменти, детайли и машини.
Но ние сме зависими от внос - основно от Китай и Германия.
Поскъпването на волфрама удря директно българската индустрия, особено производителите на режещи инструменти, автомобилни компоненти и машини.
Това е метал, който може да стане стратегически за България, ако страната реши да развие рециклиране или малки добивни мощности.
Металът, който диктува новата индустриална епоха
Волфрамът е повече от метал. Той е стратегически ресурс, който определя технологичната мощ на държавите.
Когато цената му расте, растат и напреженията в индустрията, растат и геополитическите зависимости.
Поскъпването му през 2026 г. е сигнал - светът навлиза в нова епоха, в която критичните метали ще диктуват икономиката, отбраната и технологиите. А волфрамът е първият, който показва колко висока може да бъде цената на бъдещето.