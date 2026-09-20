Най-ценният метал поскъпна 640%, преобърна световната индустрия

Металът с най-висока точка на топене и най-висока цена

Волфрамът е един от най-необикновените метали на планетата. Той е толкова плътен, че потъва в разтопено желязо. Толкова твърд, че реже стомана. Толкова устойчив на температура, че остава стабилен там, където други метали се разпадат. Точката му на топене - над 3400°C, е най-високата сред всички чисти метали.

Тази комбинация го прави незаменим в индустрии, които работят на ръба на физическите възможности: авиация, космически технологии, отбранителни системи, електроника, енергетика, добивни машини, медицинска техника. Волфрамът е металът на екстремните натоварвания и точно затова светът не може без него.

Къде се добива волфрамът и кой държи ключа към пазара

Добивът на волфрам е концентриран в малко държави. Рудата се извлича основно от шелове и кварцови жилки, а преработката изисква сложни химични процеси, които малко страни владеят.

Китай е абсолютният лидер - контролира между 70% и 80% от световното производство на волфрамов концентрат и над 78% от добива през 2026 г. Това му дава стратегическа сила, която се усеща в цялата индустрия.

През 2025–2026 г. Пекин въведе строги експортни лицензи и квоти, които ограничиха износа на APT - основната суровина за производство на метален волфрам. Това предизвика глобален недостиг, а цените започнаха да се изстрелват нагоре.

Държавите, които се опитват да настигнат Китай, са няколко:

Казахстан разширява добива си;

Виетнам инвестира в нови мощности;

Русия и Канада развиват проекти за стратегически резерви;

Европа търси рециклиране и алтернативни източници. Но никой не може да се доближи до китайския мащаб. Волфрамът остава метал, чиято съдба се решава в Пекин.

Поскъпването - най-големият скок сред индустриалните метали

Пазарът на волфрам през 2026 г. е в исторически пик. Цените на APT - основният продукт, от който се произвежда металният волфрам, надхвърлят 3000 долара за тон в Ротердам, което е ръст над 200% спрямо предходната година.

Тунгстеновият прах е поскъпнал с над 640% спрямо началото на 2025 г. Това е най-екстремният ценови скок сред всички стратегически метали в момента - по-голям от този на германий, галий, индий и дори редкоземните елементи.

Причините са три:

дългогодишно недоинвестиране в нови рудници;

екологични ограничения, които затрудняват добива;

експортните ограничения на Китай, които свиват глобалното предлагане.

Волфрамът навлиза в ерата на структурен дефицит – недостиг, който няма да бъде решен скоро.

Колко струва волфрамът през 2026 г.

Пазарът е фрагментиран, но данните за първото тримесечие на 2026 г. показват ясно:

APT (амониев паратунгстат) – 1650–1900 USD/mtu в началото на годината, над 3000 USD/тон в Европа през пролетта.

Тунгстенов прах – над 640% ръст спрямо 2025 г.

Феротунгстен – около 320–330 USD/kg, което се равнява на около 9 USD за унция.

САЩ – около 158 602 USD/тон;

Китай – около 138 600 USD/тон;

Германия – около 129 192 USD/тон.

Това са цени, които променят цели индустрии и инвестиционни стратегии.

Защо светът не може без волфрам

Волфрамът е металът на критичните технологии:

В отбраната – за бронебойни снаряди, ракетни дюзи, компоненти за високи температури.

В авиацията – за турбинни лопатки, устойчиви на екстремни натоварвания.

В електрониката – за контакти, проводници, специални сплави.

В енергетиката – за оборудване, което работи при високи температури и налягания.

В медицината – за рентгенови апарати и радиационни екрани.

В бита – за режещи инструменти, свредла, ножове, лампи, нагревателни елементи.

Това е металът, който стои зад всичко, което изисква издръжливост, точност и устойчивост.

Къде е България в тази картина

България няма промишлен добив на волфрам. Имаме исторически находища – в Родопите и Стара планина, но те са малки, неактивни и икономически неефективни при днешните стандарти.

Нашата роля е друга: България е част от европейската индустриална верига, която използва волфрам в машиностроенето, електрониката, инструменталното производство и отбранителната индустрия.

Заводите в Пловдив, Стара Загора, Русе и Шумен работят с волфрамови сплави за инструменти, детайли и машини.

Но ние сме зависими от внос - основно от Китай и Германия.

Поскъпването на волфрама удря директно българската индустрия, особено производителите на режещи инструменти, автомобилни компоненти и машини.

Това е метал, който може да стане стратегически за България, ако страната реши да развие рециклиране или малки добивни мощности.

Металът, който диктува новата индустриална епоха

Волфрамът е повече от метал. Той е стратегически ресурс, който определя технологичната мощ на държавите.

Когато цената му расте, растат и напреженията в индустрията, растат и геополитическите зависимости.

Поскъпването му през 2026 г. е сигнал - светът навлиза в нова епоха, в която критичните метали ще диктуват икономиката, отбраната и технологиите. А волфрамът е първият, който показва колко висока може да бъде цената на бъдещето.