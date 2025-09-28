Честит рожден ден на Полина Карастоянова

Рожден ден празнува чаровната д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Стандарт й желае много здраве, лично щастие, смелост и борбеност в реализирането на новия Бранд България!

Наздравици вдигат днес още:

Людмила Петкова, един от най-добрите ни финансисти. Директор на АДФИ. Служебен вицепремиер и министър на финансите.

Сотир Цацаров, юрист, главен прокурор на България (10 януари 2013 – 18 декември 2019) и бивш председател на КПКОНПИ

Стефан Командарев, режисьор. „Пансион за кучета“, „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ и „Съдилището“ са режисирани от него филми.

Бойко Рашков, депутат, вицепремиер по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи в служебното правителство на Стефан Янев.

Петър Волгин, евродепутат, журналист и писател.

Ангел Найденов, бивш министър на отбраната и пет мандата депутат от БСП

Йорданка Донкова, лекоатлетка със световен рекорд в дисциплината 100 метра с препятствия.

Максим Генчев, актьор с над 60 театрални роли, , режисьор на историческата драма „Дякон Левски“(2015).

Арсений Арсов, оперен певец, тенор, артист-солист на Варненската опера.

Д-р Даниела Дариткова-Проданова, магистър по медицина, шест мандата депутат от ГЕРБ-СДС

Димитър Цанчев, дипломат

Проф. Светла Бъчварова-Пиралкова, икономист и политик, бивш депутат от БСП, заместник-министър на земеделието и председател на Селскостопанската академия

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com