Честит рожден ден на Полина Карастоянова
Именити политици, спортисти и актьори черпят днес
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Именити политици, спортисти и актьори черпят днес
Смята, че някой го е натопил за повече рейтинг на предаването, което води
Ето кой я покани
Постът беше изтрит, но предизвика реакции
Коя е причината за атаката
Поредният му опит да привлече внимание
Кой национален герой ще бъде възпят този път
Какво коментира скандалният режисьор
Сагата с филма "Ботев" продължава
Обвиняват режисьора включително, че е променил исторически факти
Вижте новия майтап на гърба на режисьора
Филмът на Максим Генчев запали фитила на войната, на мушката е дъщерята на президента
Мрежата настръхна срещу филма за Ботев
Максим Генчев обясни мотивите си за оттеглянето
Слави Трифонов ще направи правителство, каза режисьорът
„Ботьов“ е работното заглавие на лентата
Търси актьор- вдъхновител
Криворазбраната демокрация разми основите на ценностната ни система, убеден е прочутият актьор
Качествено кино може да се прави и в София, коментира столичният кмет
Родното седмо изкуство е в детството си - знае само "дай" и "искам", казва актьорът, сценарист и режисьор