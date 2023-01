Максим Генчев не спира! От кой актьор се отказа

No More Many More и GREESH откриват годината с концерт в Пловдив

На 14 януари No More Many More се завръщат в любимия Пловдив с лайв в Rock Bar Download. Момчетата излизат на сцената в 21:00, заедно с GREESH - супер специалeн съпорт за този първи за годината концер...