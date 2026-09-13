Големият Паро отказа да приеме смъртта на Пената
Не може да приеме такава новина
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Не може да приеме такава новина
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Пocлeдcтвиятa oт изxвъpлянитe в aтмocфepaтa гaзoвe ce oĸaзвaт ĸaтacтpoфaлни
Това е написала тя във Фейсбук
Индийският щам рязко увеличи случаите на нови заразени