Арда отказа ЦСКА 1948 от мераците за титлата

Отборът на Арда победи с 3:0 ЦСКА 1948 като домакин в ранния мач от програмата на Първа лига в събота. "Небесносините" до голяма степен предрешиха изхода от мача през първото полувреме, когато реализираха два гола чрез капитана си Ивелин Попов в 31-ата и бившия футболист на гостите Бирсент Карагарен в 43-ата минута.

В добавеното време на мача друг ексиграч на "червените" - Антонио Вутов оформи крайния резултат. Така съставът от Кърджали постигна втора поредна победа в шампионата, която е срещу пряк съперник на Левски за първото място, след като в предишния кръг "небесносините" удариха и шампиона Лудогорец насред Разград с 3:2.

Първата по-интересна ситуацията в срещата се откри пред домакините. Те организираха бърза контраатака в 11-ата минута, Ивелин Попов подаде към Бирсент Карагарен, който центрира към Патрик Луан, а той стреля с глава. Вратарят Петър Маринов не беше убедителен и изпусна топката, но Арда не се възползва от тази грешка на младия страж на ЦСКА 1948.

Домакините организираха добра атака в 26-ата минута. Патрик Луан подаде към Карагарен, който беше на много добра позиция, но стреля много неточно в аут.

Фредерик Масиел центрира в наказателното поле на Арда в 30-ата минута, където Георги Русев стреля с глава, но доста неточно в аут.

Арда поведе с 1:0 в 31-ата минута. Домакините отнеха топката в средата на терена и отново организираха бърза контраатака. Патрик Луан получи пас зад гърба на отбраната на ЦСКА 1948. Бразилецът напредна сам срещу Петър Маринов, но вместо да стреля реши да подаде към Ивелин Попов, който след това стреля в опразнената врата, Андре Хофман направи шпагат в опит да изчисти топката, но тя влезе във вратата на "червените".

Титулярният вратар на ЦСКА 1948 Петър Маринов получи контузия в коляното в 37-ата минута и две минути по-късно на негово място в игра се появи Димитър Шейтанов.

"Небесносините" направиха много голям пропуск в 40-ата минута. Ивелин Попов пусна отличен пас към Патрик Луан, който беше изведен на празна врата, но стреля фрапантно над напречната греда в аут.

Арда удвои своята преднина в 43-ата минута. Патрик Луан се пребори за топката и подаде към Андре Шиняшики, който напредна в наказателното поле на ЦСКА 1948, след което вместо да стреля, тъй като беше сам срещу Шейтанов, реши да потърси Бирсент Карагарен, който отблизо не пропусна да вкара във вратата на своя бивш отбор.

В петата минута на даденото от съдията продължение, домакините направиха резултата класически. Те организираха контраатака, Андре Шиняшики намери Светослав Ковачев в наказателното поле на ЦСКА 1948, той пусна топката покрай Шейтанов, а Антонио Вутов отблизо бе точен за крайното 3:0.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com