Минчев и Кемниц мачкат в Еврокъп - четвърта поредна победа

Йордан Минчев и неговият Кемниц продължават победния си марш в Еврокъп. Германският тим записа четвърта поредна и общо седма победа в група В на турнира, след като надделя като гост над Лондон Лайънс със 78:70 в двубой от 13-ия кръг, игран в Англия.

С този успех Кемниц направи сериозна крачка напред в класирането и вече заема пето място във временното подреждане в групата, затвърждавайки амбициите си за продължаване напред в надпреварата.

Националът Йордан Минчев отново бе сред ключовите фигури за победата. Българинът завърши мача с 11 точки, 4 борби и 2 асистенции за 25 минути на паркета, като се включи активно и в защита, и в нападение в решителните моменти.

Двубоят в Лондон започна равностойно, като домакините стигнаха до минимален аванс от 41:40 на почивката. След паузата обаче Кемниц вдигна оборотите, спечели убедително третата четвърт и обърна развоя на срещата, повеждайки с 62:57 преди последните 10 минути. В заключителната част германският тим показа зрялост и хладнокръвие, като не изпусна водачеството до финалната сирена.

За Минчев и съотборниците му предстоят нови предизвикателства. На 10 януари Кемниц гостува на Франкфурт в мач от първенството на Германия, а на 14 януари следва ново германско дерби в Еврокъп – гостуване на Улм, където серията може да продължи.

