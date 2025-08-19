Левски отказа много пари накуп! Ето причината

Ръководството на Левски е отказало накуп 800 хиляди евро за правата на Марин Петков, пише „Тема Спорт“. Тази сума била давана от полския Ракув за правата на втория капитан на сините.

Тя е щяла да нарасне значително, защото към нея са били добавени най-различни бонуси. В крайна сметка обаче до преминаването на Марин в полския клуб не се стигна.

А главната причина бе, че от Ракув настояваха да го вземат преди реванша от Лига Европа срещу Брага. А Левски не искаха в онзи момент да пускат играча, защото пред тима на Хулио Веласкес имаше реални шансове за продължаване напред в надпреварата.

Очаква се обаче сините да продадат Петков до затварянето на трансферния прозорец. Интерес към национала не липсва. За него има предложение от клуб от МЛС.

Наред с това фланговият играч е в полезрението на датския Виборг. А в последните дни за правата му е пристигнало запитване и от руски клуб. Той е следен и от тим от Западна Европа. Така че най-вероятно той играе последните си мачове за сините.

