Честит рожден ден на Искра Михайлова
Днес празнува и инж. Делчо Николов, председател на УС на „Асарел-Медет“ АД
Следете всички новини, анализи и коментари за Рожденици. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Днес празнува и инж. Делчо Николов, председател на УС на „Асарел-Медет“ АД
Рожден ден днес празнува Тихомир Атанасов - лидер на партия "Трети март". "Стандарт" му пожелава здраве, лично щастие и професионални успехи!Да почерп...
Именити политици, спортисти и актьори черпят днес
Вижте кой още празнува!
Магистрати и актьори приемат поздравления
Празнува ген. Симеон Симеонов, депутат от ДПС
70-годишен юбилей чества нашият колега Матей Бонев
рожденици на 22 ноември
Добрич. По данни на служба ГРАО трима са рождениците в деня на евровота – едно момче и две момичета. Общо имащите право на глас за първи път са 975,...