Край на евтиното море? Експерти разкриха какво трябва да се промени
Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
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Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
Именити политици, спортисти и актьори черпят днес
Сезонът е много активен, с висока степен благоприятни фактори, които работят, каза още тя
Интелектуалното и културно наследство стават основа на новия имидж на страната ни, казва изпълнителният директор на Националния борд по туризъм
Комплексите са в отлично състояние, заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм
Министерството трябва да действа с тежест, заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм
Важни са пълноправното приемане на България в Шенген и процесът по присъединяване към еврозоната
Тя е категорична, че конкурентоспособността на българския туристически продукт ще се подобри значително след приемането на еврото
Въздушната и пътната инфраструктура са кръвоносната система на туризма, каза тя
В туризма е важно 2 и 2 да не прави 4
Изпълнителният директор на НБТ ще се включи в изработването му
Имиджът на страната ни в националната и международна комуникация, добави още Карастоянова
Туристическият сектор и бизнесът са напълно готови за зимния сезон, каза д-р Полина Карастоянова
Във връзка с политическата криза в Близкия изток
Тя бе избрана за представител на България в новосъздадената експертна група към ЕК „Together for EU Tourism –T4T“ DG GROW
Наблюдаваме една нова политическа иновация.
Само така няма да губим туристи за сметка на съседните страни, каза тя
Родопите са храмът на Балканите
Той трябва безапелационно да постави Бранд България на масата и да го защити
Честит рожден ден от Стандарт!