Полина Карастоянова: България ще има нови бранд, лого и слоган

За първи път държавата ни ще има национално ведомство, което ще отговаря за Бранд България - имиджа и рекламата на страната ни пред света

Създаване на централизирана структура, която да управлява изграждането и налагането на единен бранд на България, с основна цел издигане на имиджа на страната ни, предвижда правителствената законодателна програма за втората половина от 2025 г.

Законопроектът е изготвен от Министерство на туризма и се очаква да влезе в пленарната зала на парламента през есенната сесия на 51-ото НС. Как туристическият бранш гледа на идеята и какви са предложенията му? "Стандарт" потърси за интервю д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.

- Г-жо Карастоянова, правителството създава фонд "България днес и утре", който ще отговаря за единната реклама на страната ни пред света. Какво ще представлява тази структура?

- Бих искала да подчертая подкрепата на Националния борд по туризъм към инициативата на министър Мирослав Боршош и на правителството.

Това е стратегическо управленско решение, което дава институционален отговор на дългогодишните усилия на толкова много хора, сред които и вие от "Стандарт" медия, ние като представителна организация на туристическия сектор, и още много други партньори, да създадем и да достигнем до разбирането в управлението, че е необходима единна структура, чрез която Бранд България и нашата автентичност да бъдат комуникирани към света по модерен и професионален начин.

Конкурентните предимства на България трябва да бъдат представени по най-интелигентния начин, а това означава ресурси и капацитет.

- Това на практика е цялостно ребрандиране на страната ни, нали?

- Точно така. Визира се възможност за представяне на нашите актуални способности в областта на иновациите, образованието, културата, земеделието, защото там се коренят нашите традиции и част от нашето богато наследство. Но нашата съвременност също трябва да бъде правилно представена като образ. Този законопроект създава и механизъм как България да кандидатства за големи международни събития като домакин. Знаем, че те се превръщат в най-мощната рекламна и пиар платформа за представяне на една държава пред света.

- Бихте ли дали пример за такъв тип събития?

- Разбира се - всяко голямо международно събитие от сферата на финансите, на инвестициите, на образованието и науката, на съвременните технологии, всяко голямо спортно събитие, всичко, което можем да си представим от областта на медицината, на фармацията и т.н.

Също така там, където са нашите корени и силни традиции в областта на културата, на археологията. И на една друга наша много силна страна, която до този момент не е развита като потенциал в сравнение с други европейски страни - Италия, Франция, Гърция, а именно: нашата автентичност по отношение на българската кухня и на българските вина.



Може би най-добрият пример, за който Министерство на туризма успешно проведе преговори и подписа споразумение със Световната организация по туризъм UN tourism към ООН, е провеждането на Деветата глобална конференция за винен туризъм у нас. Това е един отличен пример за консолидация на усилията на министерство на туризма, на правителството, на община Пловдив, на целия сектор, който е заинтересован и на академичните среди.

- Ще бъдат ли направени ново лого и слоган на страната ни?

- Концепцията за създаване на нов бранд, е една цялостна, много професионална маркетингова идея, която включва комплекс от елементи, част от които са новото лого, новият слоган. Тук също ще намери място възможността да бъде създаден единен държавен протокол за международна комуникация на държавните институции в подаръците, които България и представителите на нашите институции правят към своите международни колеги и партньори. И това е смисълът как да вплетем българската история и култура, посланията, всички характерни за нас черти, в модерен продукт, който да говори на света за нашата идентичност.

- Тоест ще бъде определен и символ на България, който да намери място в подаръците от държавния протокол?

- Надявам се това да бъде част от концепцията, която предстои да бъде разработена.

- 8 министерства ще бъдат ангажирани в създаването на този нов имидж на България и ще участват във фонда. Как ще става координацията на толкова много администрации?

- Има благоприятни предпоставки. Ние виждаме една много добра екипна работа на настоящето правителство. След толкова години на загубено време за България в момента сме свидетели на управление, което си поставя за задача да решава проблемите на хората. Нямаме никакво съмнение, че оперативни и експедитивни решения могат да бъдат вземани при добър механизъм за това.

- Означава ли всичко това, че за първи път рекламата на страната ни ще се основава на културното наследство, на Чудесата на България?

- Без никакво съмнение. Трябва винаги да държим много ясна линия и поглед върху това откъде идваме, за да знаем къде искаме да отидем. Вярвам, че всички усилия досега, които сме правили заедно или по отделно, могат да намерят своето ново и смислено развитие и решение през създаването на този фонд. Той със сигурност ще ползва и ще продължи традицията на Чудесата на България и на всички други смислени инициативи, които имат своето място и своя авторитет - справедливо заслужен през годините.

