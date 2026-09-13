Силвия Пейчева: Ако искаме туризъм, трябва да можем да изграждаме и ремонтираме инфраструктура в планините и курортите
Единствената опасност за Мальовица е, ако модернизацията на стария влек бъде спряна
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Единствената опасност за Мальовица е, ако модернизацията на стария влек бъде спряна
Браншовата организация настоява ремонтите и новото строителство в планините да се облекчат, за да се даде шанс на курортите
Туристите искат да усетят атмосферата и да се запознаят със страната, каза президентът Йотова
Интелектуалното и културно наследство стават основа на новия имидж на страната ни, казва изпълнителният директор на Националния борд по туризъм
Комплексите са в отлично състояние, заяви изпълнителният директор на Националния борд по туризъм
Важни са пълноправното приемане на България в Шенген и процесът по присъединяване към еврозоната
Организацията отправя апел към народните представители да гласуват за по-ниското ДДС от 9%
Въздушната и пътната инфраструктура са кръвоносната система на туризма, каза тя
Бизнесът с писмо до Главчев и двама министри
Кандидатурата е на д-р Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм
Форум на "Стандарт" и Националния борд по туризъм начерта новите стъпки
Във връзка с политическата криза в Близкия изток
Тя бе избрана за представител на България в новосъздадената експертна група към ЕК „Together for EU Tourism –T4T“ DG GROW
Браншът смята държавното управление на туризма за отчайващо
Има самочувствието за този пост, защото има подкрепата на много организации
Националният борд по туризъм изпрати писмо до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
Служебният министър на туризма Илин Димитров обсъди с НБТ актуални въпроси в сектора
Ръководството на Движнието се срещна с Националния борд по туризъм
Националният борд по туризъм с пакет от антикризисни мерки, сред тях два ключови аспекта
Тази седмица парламентът прие ограничения за шума