Националният борд по туризъм отбеляза 20 години

Вече отдавна хората не идват по цяла седмица или по цял месец просто да си почиват. Те искат да усетят атмосферата, да се запознаят със страната, да видят богатствата, да усетят от нейната култура, да хапнат от нейната храна и да видят как живеят българите. Това каза президентът Илияна Йотова по време на гала вечер „Четири сезона за теб“, част от събитията по повод 20-годишнината на Националния борд по туризъм. Честванията на годишнината са под патронажа на държавния глава и са под надслов „4-те ключа за устойчив туризъм - Култура, Природа, Храна и Иновации“.

Председателят на борда на директорите на Националния борд по туризъм Красимир Гергов връчи почетна роза на Илияна Йотова. Вие си завоювахте вашия авторитет с много работа и упоритост. Благодаря ви, че ме поканихте да бъда ваш патрон на Вашата 20-годишнина, каза президентът и продължи: Нашата България е много малка , но истинска съкровищница. Чиста храна, култура, история,вкусни ястия и зашеметяваща природа.

Двайсет години е сериозна биография за нашето съвремие. Ръководство на Националния борд по туризъм заслужавате искрени адмирации, посочи президентът. Националният борд по туризъм е най-сериозната организация в този бранш и не само в нея, а сред вписаните в цялата българска икономика, заяви още президентът. Те успяха да създадат стратегическата рамка и визия за това как трябва да се развива туризма в България, което е сред най-важните приоритети на нашата икономика, каза държавният глава.

Президентът открои и българската природа и култура, чиста храна и екология. Възможност за производство на прекрасни вина, които печелят все повече пазари по целия свят и най-вече отговаряща на това, което иска съвременният турист, посочи Йотова. Тя определи България като съкровищница в тези отношения.

Тя подчерта условията, които България предлага за културен туризъм. Само като си представим колко периода исторически могат да се намерят по българските земи, посочи тя. Много често си говорим как да направим по-популярни тези, тези забележителности и тази история. "Очевидно, че в съвременния свят вече да сложим един голям плакат или билборд на летището, за да могат да го виждат всички наши гости, или да се ограничим с една снимка в каталозите или с няколко снимки в туристическите каталози отдавна не е достатъчно", обясни Илияна Йотова.

Освен че трябва да намерим нови съвременни средства, ние трябва да напишем и разказ, който привлича, добави тя. "А как да привлечем съвременните средства? Днес всеки един, който е посетил нашата страна, той е вече нейн посланик, посланик на нейните чудеса, посланик на бранд България. Една снимка, едно кратко видео в социалните мрежи днес струват много повече", каза президентът. А ако с това се заеме като държавна политика и страната ни даде все повече възможности на неправителствения сектор, какъвто е Националният борд по туризъм, децентрализира се рекламата, струва ми се, че ще бъде още по-добре, за да можем да отговорим на тези нови условия, добави Илияна Йотова.

Кризата в Украйна и тази в Близкия изток ще продължават, а неминуемо това ще се отрази и върху туризма, не само в нашата страна, заяви държавният глава. Цените на авиационното гориво, цените на билетите оттам, всичкото това ще повлияе и ние трябва да сме готови за това, посочи Илияна Йотова.

Тя се обърна към заместник министър-председателят Иво Христов, който присъства на събитието, и заяви, че според нея правителството много добре си дава сметка за всички тези рискове и за това как да предпази българския туризъм, защото той е един от най-големите донори на националния бюджет. „Ако трябва със специални мерки, със законодателни промени и всичко, което е необходимо“, заяви Йотова.

Президентът посочи, че чрез Джиро д'Италия страната ни е показала, че може да бъде добър организатор. Предстои ни Евровизия, в която сигурна съм, че ще се справим добре. Още повече на ниво заместник министър-председател се поема ангажимент към това България да бъде добър домакин и организатор, посочи Илияна Йотова. Тя обтеляза и предстоящото Световно първенство по волейбол, на което България също ще бъде домакин.

Имаме обаче още един голям проблем и това е нашата пътната ни инфраструктура, подчерта Илияна Йотова. Тя даде пример с вила "Армира" в област Хасково и посочи, че до там няма път.

Илияна Йотова определи хората, които работят в туристическия сектор като „болна тема“. „Отдавна си говорим, че връзката между работодатели и образование трябва да е много по-тясна. Говорим си, но резултатите все още не са такива, каквито всички ние искаме да стигнем. Иначе обичаме да говорим за богатствата на Черно море и нашите брегове и за все по-утвърждаващия се зимен спорт със ски състезанията, сноуборда, в който вече имаме и сериозни състезатели, които можем да покажем и всичко останало“ , посочи Йотова.

Тя посочи пред ръководството на Националния борд, че на тях разчитат да подпомагат властите с идеи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com