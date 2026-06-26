Бордът по туризъм иска спешни промени в Закона за горите. Лифтовете и пистите влизат в големия спор

Националният борд по туризъм (НБТ) настоява за спешни промени в Закона за горите, с които да се улеснят ремонтите на съществуващи влекове, лифтове и ски писти, както и изграждането на нови съоръжения в планинските райони. Организацията разпространи официална позиция във връзка с декларираните намерения на народни представители и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за законодателни инициативи в тази сфера.

От НБТ виждат в промените шанс планините да станат по-достъпни целогодишно, а курорти като Витоша, Боровец, Пампорово и Банско да получат нов тласък за развитие. Браншът поставя темата не само като туристически въпрос, а като част от регионалната икономика, инвестиционната среда и достъпа на хората до планината.

Планината да не е само за най-подготвените

В позицията си НБТ заявява подкрепа за нормативна уредба, която да осигури целогодишно придвижване до планините чрез лифтове и влекове. Според организацията планинските райони не трябва да бъдат достъпни само за хора в отлична физическа форма или само през определени сезони.

В документа се посочва, че „планините следва да бъдат достъпни лесно и удобно за всички граждани, независимо от тяхната възраст и физическа кондиция“. От НБТ определят това като „въпрос на национален приоритет и форма на здравна превенция“.

Така спорът за лифтовете е поставен по-широко - не само като дебат за ски туризма, а като въпрос за достъп до природата, движение, здраве и възможност повече хора да използват планините през цялата година.

Какво искат от Закона за горите

Браншовата организация настоява бъдещите поправки да позволят рехабилитация и строителство на ски писти, станции и стълбове за лифтове и влекове, включително за основен ремонт и реконструкция, без всеки такъв процес задължително да минава през процедура за смяна на предназначението на горските територии.

Според НБТ именно тези процедури често забавят или блокират реализацията на проекти, които засягат вече съществуваща инфраструктура или нейното обновяване. Организацията иска правилата да разграничават по-ясно ново застрояване от ремонт, модернизация и възстановяване на съоръжения, които са част от планинските курорти.

Освен това бордът предлага да отпадне законовото изискване, според което не се разрешава промяна на предназначението на горски терени за ски писти и съоръжения, ако изграждането им не е предварително заложено в областните планове за развитие на горските територии.

Пистите и пожарите

НБТ добавя и аргумент, свързан с климатичните промени и нарастващия риск от горски пожари. В позицията се посочва, че ски пистите имат значение не само за туризма, но и като „естествени просеки, които при горски пожари имат своето превантивно място, ограничавайки разрастването им“.

От организацията обръщат внимание и на съоръженията за изкуствен сняг. Според позицията те могат да се използват като „резервоари за вода в процеса на потушаване на пожарите“. Така НБТ опитва да постави планинската инфраструктура и в контекста на защитата на природата, а не само като икономическа инвестиция.

Изоставането от конкурентите

В текста се твърди, че през последните 20 години в България се наблюдава „целенасочено задържане и противодействие на естественото развитие на планините“. Според НБТ това се случва за сметка на конкурентни дестинации като Италия, Франция, Австрия и Гърция.

От борда посочват, че други държави вече развиват планинската си инфраструктура много по-активно. Като пример е дадена Гърция, която според НБТ е заложила проекти за развитие на планинска инфраструктура с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Този аргумент е насочен към дългогодишния проблем на българските зимни курорти - остаряващи съоръжения, трудни процедури, несигурност за инвеститорите и силна конкуренция от държави, които успяват да съчетават планински туризъм, модерна инфраструктура и целогодишна посещаемост.

Нов шанс за курортите

В заключение от Националния борд по туризъм изразяват подкрепа за действията на правителството и парламента, които биха дали на Витоша, Боровец, Пампорово и Банско, както и на други подходящи местности в страната, „нов шанс за регионално социално-икономическо и туристическо развитие“.

За НБТ промените в Закона за горите са възможност да се отпушат проекти, които според бранша са нужни не само на големите курорти, но и на местните общности около тях. Организацията настоява планинските райони да не остават в застой, когато туризмът, здравето, достъпът до природата и регионалната икономика все по-често се разглеждат като свързани теми.

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