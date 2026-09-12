Битката за лифтовете на Витоша влиза в нова серия
СОС се събира извънредно, след като областният управител върна решенията за "Алеко 1" и "Княжево-Копитото"
Следете всички новини, анализи и коментари за Лифтове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
СОС се събира извънредно, след като областният управител върна решенията за "Алеко 1" и "Княжево-Копитото"
Браншовата организация настоява ремонтите и новото строителство в планините да се облекчат, за да се даде шанс на курортите
Работното време на съоръженията е от 9:00 до 16:30 часа
Прогнозите са за снеговалежи и ниски температури в следващите дни и се очаква да има добри условия за ски
Зимният туризъм е основен източник на приходи в Швейцария
От "Пампорово" АД прогнозират, че лифтовете ще бъдат пуснати през юни
Ако искате да построим ново съоръжение на старите основи, това е невъзможно, обяви шеф на "Допелмайер"
Проверките на съоръженията са възложени на две институции
От вчера софиянци могат да ползват откритите лифтове Лале 1 и 2
Над 2000 студенти ще празнуват в Пампорово
Ски сезонът в курорта Пампорово ще бъде официално открит днес. От "Пампорово" АД съобщават, че на днес цял ден лифтовете ще бъдат безплатни. Програмат...
Всички асансьори, лифтове, котли, съдове под налягане, тръбопроводи и газови инсталации трябва да бъдат описани в електронен регистър на съоръженията...
Точно 280 милиона евро е инвестирал Тирол само през това лято, за да подобри инфраструктурата на лифтовете си, стана ясно на официалната пресконференц...
Точно 280 милиона евро е инвестирал Тирол само през лятото на 2015-а, за да подобри чувствително инфраструктурата на лифтовете си. Това обявиха днес о...
Банско. Никъде в плана за управление на национален парк Пирин няма и не може да има предвидени 333 км. писти и 113 км лифтове. Това стана ясно на семи...
В някои части на Самоков вече има ток